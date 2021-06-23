Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте разработал брошюру «В случае чрезвычайной ситуации или войны», в которой приведены практические советы на случай военных действий со стороны России.

Презентация пособия прошла в среду, 23 июня, при участии главы центра Любови Цыбульской, пишет Страна.

По ее словам, идея создать такую брошюру возникла после последней эскалации ситуации на украинской границе со стороны России. В частности, глава ведомства отметила, что Российская Федерация во время последнего обострения показала, как она «работает с населением, пытаясь запугать его и деморализовать».

— Мы взяли за образец шведскую брошюру, которая является чрезвычайно короткой, но содержит практические советы. Эту брошюру очень легко и быстро можно прочитать в момент непосредственной угрозы. Она содержит советы о том, как подготовить свой дом, что делать во время артобстрелов, во время обстрелов из стрелкового оружия. Наибольшей ценностью этой брошюры является то, что мы включили советы о том, как вести себя в информационном поле и противостоять дезинформации, — объяснила глава центра.

Пособие было разработано при участии Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, Аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины и общественных организаций.

Любовь Цыбульская добавила, что брошюра будет распространяться как онлайн, так и в печатном виде на четырех языках: украинском, крымскотатарском, английском и русском.

— Мы напечатаем около 100 тысяч экземпляров и, в первую очередь, мы будем ее распространять в южных и восточных областях Украины. В этой брошюре мы не говорим о какой-то абстрактной угрозе, мы четко называем агрессора - агрессором, Россию - оккупантом, - сказала Любовь Цибульская, добавив, что наибольшей ценностью брошюры является то, что центр «включили в нее советы как вести себя и в информационном поле».

Руководитель центра также анонсировала подготовку пособия для журналистов по освещению вооруженного конфликта в Украина, «потому что иногда журналисты, сами того не осознавая, могут транслировать российскую пропаганду».

Ознакомиться с онлайн-версией брошюры на украинском языке можно по ссылке.

Напомним, Украинская разведка зафиксировала, что Россия продолжает поставлять на оккупированный Донбасс новые партии вооружения и боеприпасы своего производства. Россияне усиливают боевые возможности своих оккупационных сил на Донбассе.