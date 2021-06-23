Соединенные Штаты и Германия выступили «единым фронтом» в поддержку Украины.
Как пишет Le Figaro, такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен.
Постулат Блинкена поддержал и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
— Германия и Соединенные Штаты будут продолжать выступать единым фронтом против любых опасных или провокационных действий со стороны России, будь то вторжение на территорию Украины или заключение Алексея Навального или дезинформация в наших демократических странах, — заверил Энтони Блинкен.
Ранее сообщалось, пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко сегодня, 6 мая, встретился с Госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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Соединенные Штаты и Германия выступили «единым фронтом» в поддержку Украины.
Как пишет Le Figaro, такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен.
Постулат Блинкена поддержал и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
— Германия и Соединенные Штаты будут продолжать выступать единым фронтом против любых опасных или провокационных действий со стороны России, будь то вторжение на территорию Украины или заключение Алексея Навального или дезинформация в наших демократических странах, — заверил Энтони Блинкен.
Ранее сообщалось, пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко сегодня, 6 мая, встретился с Госсекретарем США Энтони Блинкеном.