Соединенные Штаты и Германия выступили «единым фронтом» в поддержку Украины.

Как пишет Le Figaro, такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен.

Постулат Блинкена поддержал и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

— Германия и Соединенные Штаты будут продолжать выступать единым фронтом против любых опасных или провокационных действий со стороны России, будь то вторжение на территорию Украины или заключение Алексея Навального или дезинформация в наших демократических странах, — заверил Энтони Блинкен.