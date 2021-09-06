В России два кандидата коротко подстриглись, поменяли ФИО и отрастили бороду, чтобы утянуть за собой голоса протестного электората, став неотличимыми от оппозиционного кандидата-оригинала.

Об этом пишут журналисты российских изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости».

В Законодательное собрание Петербурга баллотируется известный демократ, правозащитник и близкий друг братьев Стругацких Борис Лазаревич Вишневский. Выдвигается опытный политик от партии «Яблоко».

В последний момент на его участке объявились подозрительно похожие на него кандидаты с идентичными именами и фамилиями — и оба Вишневские. Журналисты выяснили, что «спойлеры» намеренно сменили ФИО и визуально замаскировались под подлинного Бориса Вишневского.

Перед выборами новоявленная «пара Вишневских» имела другие имена и фамилии — Виктор Быков и Алексей Шмелев.

Как сообщалось, на оккупированные украинские территории Донбасса приехали российские депутаты от партии «Единая Россия», которые намерены убедить местных проголосовать за себя на сентябрьских выборах в Госдуму РФ.