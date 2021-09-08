В среду, 8 сентября, члены депутатской комиссии по вопросам экологии, регулирования земельных отношений Николаевского горсовета сняли с рассмотрения вопрос о передаче в аренду 1000 квадратных метров маслоэкстракционному заводу «Экотранс» до «решения всех экологических проблем».

Глава депутатской комиссии Елена Нестеренко призвала жителей Намыва передать в Госэкоинспекцию фото и видео, доказывающие, что предприятие начало работать, передают НикВести.

Горожане уверены — «Экотранс» работает незаконно, поскольку не завершил процедуру Оценки воздействия на окружающую среду, а также не провел общественные слушания

— Вы обращались в Госэкоинспекцию? Только они проводят проверки и имеют компетенцию принять меры по обращению в суд с целью прекращения деятельности до момента проведения процедуры Оценки воздействия на окружающую среду. Если еще не было общественных слушаний, то должны дать свои выводы по процедуре ОВД. Мы понимаем, что она в стадии проведения. С очередной жалобой обращались? — сказала Елена Нестеренко. — Обратимся, — отметила одна из жительниц Николаева, у которой имеются фото и видео предприятия. — У вас есть видео и фото подтверждения. Пожалуйста, напишите обращение в экоинспекцию с целью проведения проверки, почему на стадии процедуры Оценки воздействия на окружающую среду, которую не завершили, проводят работы. Мы со своей стороны можем обратиться в Госэкоинспекцию с требованием устранить нарушения, которые происходят, а также предоставить информацию, что сделано. Ваша жалоба должна быть первоочередной для проверки. Мы можем затребовать только результаты этой проверки, — заключила Елена Нестеренко.

В итоге члены комиссии приняли решение снять земельный проект по «Экотрансу». Отдельно горожан попросили сообщить комиссии, когда их обращение поступит в экоинспекцию, чтобы депутаты сразу затребовали результаты аудита.

Ранее на заводе «Экотранс» заявили, что обновили часть оборудования и теперь могут законно работать. При этом руководство предприятия назвало переоснащение текущим ремонтом и не предоставило проект модернизации.

Отметим, что завод сейчас проходит процедуру получения ОВД, без которой, согласно законодательству, работать не может. Однако руководство «Экотранса» ссылается на разрешение, выданное им облгосадминистрацией без ОВД, по поводу которого сейчас идет судебный процесс.

Ранее сообщалось, что в Николаеве после перерыва возобновил работу маслоэкстракционный завод «Экотранс» — жители Заводского района пожаловалась, что шум и неприятный запах не исчезли.

Напомним, в Николаевской ОГА будут обжаловать решение суда, который отказал в отмене разрешения на выбросы завода «Экотранс».

Как известно, Управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА обратилось с иском в суд для аннулирования документа разрешительного характера на выбросы ООО «Экотранс», однако в июле 2021 года Окружной админсуд отказал в удовлетворении данного иска.

Напомним, жители дома Озерная, 39 пожаловались на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

В октябре 2020 года в рамках проведения досудебного расследования на предприятии прошли обыски. Специалисты Государственной экологической инспекции нашли нарушения в работе маслозавода «Экотранс».

В свою очередь, заместитель гендиректора компании «ПАЕК», депутат облсовета от «Нашего края» Елена Донченко сообщила, что на заводе «Экотранс» в феврале закончат обустройство шумоизоляции, а новые фильтры поставят осенью.

Кроме этого, глава экологической комиссии областного совета Алла Ряжских возмутилась, что управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА выдало в 2019 году заводу «Экотранс» новое разрешение на выбросы, несмотря на то, что производственная мощность предприятия увеличилась.

Также глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что руководство маслозавода «Экотранс» решило установить фильтры и сделать шумоизоляцию.

При этом мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Сообщалось, что возле завода «Экотранс» в Николаеве специалисты Госэкоинспекции зафиксировали сброс неизвестной жидкости, которая загрязняет почву. Сумма ущерба составила почти 315 тысяч.

Проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.