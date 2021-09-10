Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что проекты Департамента жилищно-коммунального хозяйства и Управления капитального строительства горсовета по 89 объектам так и не были реализованы, поскольку депутаты не утверждали на это средства.

Об этом городской голова рассказал в ходе общения с журналистами в четверг, 9 сентября, передает корреспондент НикВести.

Как известно, в результатах аудита бюджета Николаева сказано, что УКС и Департамент ЖКХ в течение 15 лет потратили 27,6 миллионов гривен на разработку проектно-сметной документации по 89 объектам, однако работы по ним так и не начали.

По мнению городского головы, такая ситуация происходит, поскольку депутаты не утверждали бюджетные деньги на реализацию этих проектов.

— Потому что меняется воля, как говорят, депутатская и бюджет города утверждается депутатами, а инициирование тех или иных проектов также периодически проходит при участии депутатов. Иногда мы начинаем делать проект, а в следующем году на него не утверждаются бюджетные средства, – сказал Александр Сенкевич.

Мэр также добавил, что часть данных проектов была разработана для их подачи на финансирование из госбюджета.

— Более того, мы ещё принимаем участие в разных государственных программах и чтобы на них подаваться нужно иметь проект, проектно-сметную документацию. Такие проекты на самом деле делались. Более того, хочу напомнить вам, что Управление капитального строительства создано не так давно и на него скинули все проекты с разных распорядителей – то, что касается образования, культуры, здравоохранения. Все проекты передаются и, конечно же, их посчитали как проекты, которые сделаны, но не выделялись на них средства, – сказал Александр Сенкевич.

Напомним, аудит бюджета Николаева за январь 2018 года – март 2021 года показал, что из-за неэффективных управленческих действий и других нарушений город потерял 2,6 миллиарда гривен. После чего городской голова Александр Сенкевич анонсировал совместный с Госаудитслужбой брифинг по результатам аудита.

В частности, в документе документе описаны следующие выводы: