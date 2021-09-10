Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что детские сады и школы города необходимо утеплять, несмотря на то, что окупаемость работ составляет десятки лет.

Об этом городской голова рассказал в ходе общения с журналистами в четверг, 9 сентября, передает корреспондент НикВести.

Как известно, согласно результатам аудита бюджета Николаева, 108 миллионов гривен на термосанацию объектов социальной сферы по программе «Тёплый Николаев» окупятся через 36 лет.

Мэр Александр Сенкевич считает, что в связи с повышением тарифа на газ утепление детсадов и школ окупится быстрее предполагаемого аудиторами срока.

— Учитывая, что в прошлом году стоимость газа была на уровне 7,5, а сегодня на уровне 22 за тысячу кубов, то я думаю, что срок окупаемости ежегодно будет уменьшаться. Это первый факт. Второй факт – это то, что сегодня, например, есть программа Европейского инвестиционного банка, которая, как раз, направлена на мероприятия по энергосбережению общественных зданий, и это мировые тенденции. Поэтому я не думаю, что срок окупаемости этих затрат в 30 лет – это большой срок. С другой стороны, мы ж не единственный в Украине город, или в мире, который занимается этими мероприятиями. Мнение аудиторов – это мнение аудиторов. Есть и другие мнения, и, как раз, это тот вопрос, который подлежит обсуждению и спору, – сказал Александр Сенкевич.

Напомним, аудит бюджета Николаева за январь 2018 года – март 2021 года показал, что из-за неэффективных управленческих действий и других нарушений город потерял 2,6 миллиарда гривен. После чего городской голова Александр Сенкевич анонсировал совместный с Госаудитслужбой брифинг по результатам аудита.

В частности, в документе документе описаны следующие выводы: