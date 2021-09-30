Николя Саркози был приговорен в четверг, 30 сентября, к одному году тюремного заключения за незаконное финансирование своей кампании к президентским выборам 2012 года. Обвинение потребовало против него год тюремного заключения, включая шесть месяцев условно.

Об этом пишет Le Figaro.

Согласно версии следствия, штаб Саркози при помощи компании по пиару Bygmalion прибегал к фальшивым счетам, чтобы не «засвечивать» реальные траты на избирательную кампанию, которые сильно превышали разрешенный законом лимит.

Стоимость кампании, по мнению обвинения, составила не менее 42,8 миллионов евро, что почти вдвое превышало установленный законом предел в то время. Сам Саркози все отрицал и называл выводы следствия «басней».

— Это были фальшивые счета и фиктивные соглашения, это правда.. Но превышение нормы не было, иначе это было бы заметно, — настаивал бывший глава республики.

Его защита умоляла об освобождении.

— Он не подписывал никакой сметы, он не подписывал никаких счетов, он принимал все ограничения, которые от него требовались. Он далеко не истеричный и ненасытный кандидат, — утверждал его адвокат.

Весь срок заключения Николя Саркози отбудет в домашней обстановке.

Напомним, Николя Саркози был приговорен к трем годам тюремного заключения, два из них он получил условно, но один обязан провести в тюрьме.