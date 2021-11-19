По состоянию на 19 ноября в Николаевской области выявлено 909 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 101942 (+909) подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 62153 (+600);

Первомайск – 5615 (+74);

Южноукраинск – 3057 (+24);

Вознесенск – 2381 (+31);

Очаков – 1664 (+2).

На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 178 случаев COVID-19.

Всего COVID-19 заболели 2811 (+8) работников учреждений здравоохранения, из которых умерло – 43 человека. При этом за сутки выздоровели 1010 человек, всего – 85273. Умерло всего от последствий коронавируса 2846 человек, за сутки – 22.

Напомним, что с 26 октября Николаевская область перешла в «красную» зону карантина. В частности, в случае отсутствия у посетителей/персонала зеленого COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста (срок действия – 72 часа), в «красной» зоне будет действовать запрет на: