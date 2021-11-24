Главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова рассказала, что в разное время у них в стационаре находилось от 10% до 25% вакцинированных пациентов.

Среди вакцинированных были также пациенты с тяжелой формой коронавируса, рассказала Светлана Федорова в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести.

— Я не являюсь антивакцинатором, как меня почему-то называют. Наша больница первая провакцинировала персонал в количестве 97% – это было ещё летом. Я подтверждаю, что болеют и даже тяжело болеют вакцинированные, любой вакциной. Я это вижу на примере любых пациентов, которые попадают в нашу больницу. Относительно статистических данных, то я могу говорить по своему учреждению. В разное время это от 10% до 25% от всех поступивших в стационар являются вакцинированными, и с тяжелыми формами COVID-19. Я считаю, что это не совсем такая правильная статистика, поскольку мы берем вообще всех и выделяем, сколько попало вакцинированных в стационар. Правильно было бы брать, сколько людей заболело среди не вакцинированных и сколько заболело людей среди вакцинированных, и мы увидим совсем другую статистику. Когорта вакцинированных – из них заболели, когорта не вакцинированных – из них заболели. Вот это интересно. К сожалению, такая статистика в Украине не ведется, хотя ведется в других странах мира, – сказала Светлана Федорова.

Напомним, что ранее директор Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова ответила на острые вопросы по поводу коронавируса. В частности, она ответила на вопрос, стоит ли вакцинироваться, и болеют ли привитые.

Директор николаевской «инфекционки» также убеждена, что статистика по заражениям коронавирусом и летальным случаям не соответствует действительности.