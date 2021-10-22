Светлана Федорова

Директор Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова ответила на острые вопросы по поводу коронавируса.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

— В последние несколько дней сталкиваюсь с растерянностью, паникой, отчаянием людей, столкнувшихся с ковидом. К сожалением всё это обусловлено, на мой взгляд, абсолютно провальной работой городского управления здравоохранения, первичной сети (семейные врачи), абстрагированием областной власти от проблемы ковида, абсолютным непрофессионализмом управленческим со стороны ОГА и облсовета в вопросах курирования чрезвычайных ситуаций, вопросов карантинного характера, вакцинации и борьбы с эпидемией, — написала она.

Светлана Федорова ответила на вопрос, стоит ли вакцинироваться, и болеют ли привитые.

— Вакцинироваться или нет? Да, если Вы не болели (в идеале — проверить антитела к ковиду класса G), либо, если с момента болезни прошло 11 и более месяцев. Болеют ли вакцинированные? Да. Не зависимо от вакцины. Болеют ли тяжело? Да, в том числе и тяжело. Умирают ли? Да, в том числе и умирают. Это значит — не нужно вакцинироваться? Нет, не значит. Нужно вакцинироваться. Но разумно. Какой вакциной — советоваться с врачом, который знает о Ваших болезнях, — написала она.

Главврач ЦИЗ добавила, что в учреждении привито 93% сотрудников, включая технический персонал.

Она также напомнила о симптомах нового штамма коронавируса, отметив, то он начинается, как обычная простуда, першит в горле, часто есть насморк, а температура может не подниматься до высоких цифр. Уже почти не встречается потери обоняния и вкуса, а кашель появляется чаще на поздних стадиях.

Светлана Федорова призвала не делать компьютерную томографию в первые дни болезни и не лечиться «по телефону». Она рассказала, как действовать, чтобы попасть в стационар на лечение.

— Не поленитесь сами сделать ПЦР в любой лаборатории (лучше ПЦР, не АГ-тест). Тест, купленный в АТБ и проведенный соседом по квартире — не является пропуском в стационар. Одна из лабораторий нашего города, к сожалению, очень часто дает ложно-отрицательные результаты ПЦР. Не называю сию популярную лабораторию частную прилюдно, но в личку отвечу — т.к. реально много таких случаев. Владельцев частных лабораторий прошу — проследите, как забирается материал и как производят анализ. Взять электронное направление у семейного врача на госпитализацию. Не бумажное, не на словах, не «не дозвонился», «не дают». А взять. И положить дома. Или оставить в телефоне в виде смс. Пусть лучше лежит. Сатурация ниже 95 — это уже плохо. Ниже 90 — критично — срочная госпитализация в стационар, — написала она.

Светлана Федорова призвал не паниковать, если вы заболели, а обращаться к семейному врачу.

— Пусть осмотрит семейный врач, послушает, в идеале расскажет, что принимать. Если весь рассказ ограничился аскорбинкой и эргофероном, прописанными по телефону, а Вам таки плохо — поищите другого врача. Жаропонижающие, много пить, полоскать горло, промывать нос, — добавила врач.

Ранее в горздраве рассказали, что новая волна коронавируса, которая сейчас наблюдается в Николаеве, является самой тяжелой с начала эпидемии заболевания в Украине.

Также директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова рассказывала, что в этот раз вирус гораздо коварнее — симптоматика поначалу не вызывает опасений, а после состояние больных ухудшается резко и очень быстро.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки.

Также сообщалось, что в Николаевской области превышают норму два «ковидных» эпидпоказателя — уровень заболеваемости и количество госпитализаций за последнюю неделю.