Станислав Мартиросов

Депутат Николаевского горсовета, член рабочей группы по оптимизации структуры мэрии Станислав Мартиросов считает, что исполнительные органы пытаются забрать себе полномочия депутатского корпуса.

Об этом он сказал, комментируя НикВести представленную в среду чиновниками новую структуру департамента энергоэффективности.

Станислав Мартиросов отметил, что департамент изменил свою структуру, не утвердив это на сессии городского совета, что, по его мнению, нарушает закон.

— Рабочая группа у нас создана «с целью разработки функциональной структуры исполнительных органов Николаевского городского совета; усовершенствования системы и организации их деятельности; обеспечения исполнительными органами Николаевского городского совета собственных самоуправленческих и делегированных полномочий». Создана эта группа была распоряжением Сенкевича в феврале 2021 года. Само название и текст распоряжения подразумевает, что чиновники, депутаты собираются, предлагают, обсуждают структуру численный состав, какие должны быть департаменты и управления, их цели и задачи. Все это приходит к какому-то согласию, после чего по инициативе городского головы, потому что это его прерогатива и исключительное право, он это согласованное, компромиссное или какое-то иное соглашение выносит на сессию, и депутаты его принимают. Потому что это тоже их исключительное право, согласно закону «О местном самоуправлении», — сказал Станислав Мартиросов.

Депутат возмутился, что депутатов просто поставили перед фактом. При этом структура, которую им представили, отличается от указанной как на сайте горсовета, так и на сайте департамента.

— Нам представили новых руководителей новых отелов внутри департамента и начали рассказывать, как они яростно будут экономить электроэнергию. Я не против яростной экономии электроэнергии. Но я захожу на сайт городского совета. Указанная там структура не соответствует тому, что нам представили. Я захожу на сайт департамента, там вообще третья структура. Нас поставили перед фактом. На мой вопрос о том, кто принял такое решение, господин Лазарев говорит, что это распоряжение городского головы и они прошли все согласования. Чьи согласования они прошли? Депутатам эта структура не представлялась, предложение не представлялась. Городской голова и исполнительная ветвь власти стоят на том, что городской совет только утверждает граничную численность и бюджет на содержание. Извините, но в законе четко сказано — структура исполнительных органов, их общая численность. На мой взгляд, да, структуру предлагает городской голова, одобряет ее и принимает решение городской совет. Они сами принимают решение, сами его выполняют и сами его контролируют. В принципе зачем им депутаты и смысла работы в этой группе, если они там занимаются самоудовлетворением, я никакого не вижу, — сказал он.

Станислав Мартиросов добавил, что выделять деньги как на содержание департамента, так и на их проекты, все равно будут депутаты, что должны учитывать и чиновники, принимая решения без их участия. Также он отметил, что когда исполнительная власть перебирает на себя полномочия депутатов — это приводит к перекосу в управлении городом и дисбалансу власти.

— Единственное, есть загвоздка — под эту всю структуру, программы, которые они хотят делать, нужны деньги. А вот тут уже, извините, решения городского совета о бюджете им не избежать. Хотя я понимаю, что с удовольствием они бы это миновали, если была бы возможность, но здесь никакой юрдепартамент не натянет это на голову. Если вы хотите, чтобы это получило одобрение депутатов и на это были выделены деньги, с точки зрения просто принятия решений и работы, нужно нормально вовлекать депутатов. Вы инициируете что-то — не вопрос, вы этим занимаетесь, получаете за это деньги, но привлекайте депутатов к принятию решения. В конце концов, вы можете услышать какие-то предложения, какие-то мысли, это нормально. А вы приходите к депутатам и фактически говорите «нажмите на зеленую кнопку». Вот извините меня — дудки. Это не про ущемленные амбиции, это в принципе неправильно. Потому что у нас в таком случае отсутствует в управлении городом баланс, у нас исполнительная власть берет на себя несвойственные ей полномочия, что ведет к перекосам. Я не знаю, Александр Федорович хочет с Зеленского пример брать? Это путь в никуда, — резюмировал депутат.

Как сообщалось, департамент энергетики Николаевского горсовета изменил свою структуру и «перезагрузил» штат. Новую структуру презентовали в среду, 24 ноября, на заседании рабочей группы. После этого сотрудники департамента энергетики рассказали членам рабочей группы по оптимизации структуры мэрии об уменьшениях выбросов углекислого газа и модернизации системы уличного освещения.

Ранее сообщалось, что за 8 месяцев работы группы, созданной для оптимизации структуры исполнительных органов николаевской мэрии, ее члены так и не смогли определиться с конкретными предложениями. Также Елена Киселева возмутилась, что вместо обсуждения проектов оптимизации структуры и сокращения штата мэрии, рабочая группа обговаривала создание инспекции по парковкам. В новое структурное подразделение, как сообщалось, по плану должно войти 22 сотрудника, а на его содержание в первый год понадобится около 8 миллионов гривен.

Напомним, что главный архитектор Николаева Андрей Цымбал вынес на рассмотрение рабочей группы по оптимизации структуры мэрии проект слияния департамента архитектуры с управлением земресурсов, который не предполагает сокращения ни одной штатной единицы.

При этом 6 мая был обнародован один из проектов реформы мэрии Николаева, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

Еще один проект в июле предложил депутат Николаевского городского совета Максим Невенчанный — переформатировать структуру заместителей городского головы, оставив ее в таком виде: заместитель по пространству (еще рабочее название — заместитель по форме (ЖКХ и инфраструктуре), заместитель по содержанию, первый заместитель и управляющий делами.

Мэр Александр Сенкевич анонсировал на конец октября 2021 года кадровые изменения в мэрии. Он также рассказал, что может лишить премий некоторых чиновников, результаты работы которых он назвал неудовлетворительными после открытого аппаратного совещания 27 сентября.

На аппаратном совещании 25 октября он пригрозил увольнением чиновникам мэрии и объявил поиск новых сотрудников.

Также он говорил, что хочет внедрить опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии в Николаеве.