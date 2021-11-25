Депутат Николаевского горсовета, член рабочей группы по оптимизации структуры мэрии Станислав Мартиросов считает, что исполнительные органы пытаются забрать себе полномочия депутатского корпуса.
Об этом он сказал, комментируя НикВести представленную в среду чиновниками новую структуру департамента энергоэффективности.
Станислав Мартиросов отметил, что департамент изменил свою структуру, не утвердив это на сессии городского совета, что, по его мнению, нарушает закон.
— Рабочая группа у нас создана «с целью разработки функциональной структуры исполнительных органов Николаевского городского совета; усовершенствования системы и организации их деятельности; обеспечения исполнительными органами Николаевского городского совета собственных самоуправленческих и делегированных полномочий». Создана эта группа была распоряжением Сенкевича в феврале 2021 года. Само название и текст распоряжения подразумевает, что чиновники, депутаты собираются, предлагают, обсуждают структуру численный состав, какие должны быть департаменты и управления, их цели и задачи. Все это приходит к какому-то согласию, после чего по инициативе городского головы, потому что это его прерогатива и исключительное право, он это согласованное, компромиссное или какое-то иное соглашение выносит на сессию, и депутаты его принимают. Потому что это тоже их исключительное право, согласно закону «О местном самоуправлении», — сказал Станислав Мартиросов.
Депутат возмутился, что депутатов просто поставили перед фактом. При этом структура, которую им представили, отличается от указанной как на сайте горсовета, так и на сайте департамента.
— Нам представили новых руководителей новых отелов внутри департамента и начали рассказывать, как они яростно будут экономить электроэнергию. Я не против яростной экономии электроэнергии. Но я захожу на сайт городского совета. Указанная там структура не соответствует тому, что нам представили. Я захожу на сайт департамента, там вообще третья структура. Нас поставили перед фактом. На мой вопрос о том, кто принял такое решение, господин Лазарев говорит, что это распоряжение городского головы и они прошли все согласования. Чьи согласования они прошли? Депутатам эта структура не представлялась, предложение не представлялась. Городской голова и исполнительная ветвь власти стоят на том, что городской совет только утверждает граничную численность и бюджет на содержание. Извините, но в законе четко сказано — структура исполнительных органов, их общая численность. На мой взгляд, да, структуру предлагает городской голова, одобряет ее и принимает решение городской совет. Они сами принимают решение, сами его выполняют и сами его контролируют. В принципе зачем им депутаты и смысла работы в этой группе, если они там занимаются самоудовлетворением, я никакого не вижу, — сказал он.
Станислав Мартиросов добавил, что выделять деньги как на содержание департамента, так и на их проекты, все равно будут депутаты, что должны учитывать и чиновники, принимая решения без их участия. Также он отметил, что когда исполнительная власть перебирает на себя полномочия депутатов — это приводит к перекосу в управлении городом и дисбалансу власти.
— Единственное, есть загвоздка — под эту всю структуру, программы, которые они хотят делать, нужны деньги. А вот тут уже, извините, решения городского совета о бюджете им не избежать. Хотя я понимаю, что с удовольствием они бы это миновали, если была бы возможность, но здесь никакой юрдепартамент не натянет это на голову. Если вы хотите, чтобы это получило одобрение депутатов и на это были выделены деньги, с точки зрения просто принятия решений и работы, нужно нормально вовлекать депутатов. Вы инициируете что-то — не вопрос, вы этим занимаетесь, получаете за это деньги, но привлекайте депутатов к принятию решения. В конце концов, вы можете услышать какие-то предложения, какие-то мысли, это нормально. А вы приходите к депутатам и фактически говорите «нажмите на зеленую кнопку». Вот извините меня — дудки. Это не про ущемленные амбиции, это в принципе неправильно. Потому что у нас в таком случае отсутствует в управлении городом баланс, у нас исполнительная власть берет на себя несвойственные ей полномочия, что ведет к перекосам. Я не знаю, Александр Федорович хочет с Зеленского пример брать? Это путь в никуда, — резюмировал депутат.
Как сообщалось, департамент энергетики Николаевского горсовета изменил свою структуру и «перезагрузил» штат. Новую структуру презентовали в среду, 24 ноября, на заседании рабочей группы. После этого сотрудники департамента энергетики рассказали членам рабочей группы по оптимизации структуры мэрии об уменьшениях выбросов углекислого газа и модернизации системы уличного освещения.
Ранее сообщалось, что за 8 месяцев работы группы, созданной для оптимизации структуры исполнительных органов николаевской мэрии, ее члены так и не смогли определиться с конкретными предложениями. Также Елена Киселева возмутилась, что вместо обсуждения проектов оптимизации структуры и сокращения штата мэрии, рабочая группа обговаривала создание инспекции по парковкам. В новое структурное подразделение, как сообщалось, по плану должно войти 22 сотрудника, а на его содержание в первый год понадобится около 8 миллионов гривен.
Напомним, что главный архитектор Николаева Андрей Цымбал вынес на рассмотрение рабочей группы по оптимизации структуры мэрии проект слияния департамента архитектуры с управлением земресурсов, который не предполагает сокращения ни одной штатной единицы.
При этом 6 мая был обнародован один из проектов реформы мэрии Николаева, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.
Еще один проект в июле предложил депутат Николаевского городского совета Максим Невенчанный — переформатировать структуру заместителей городского головы, оставив ее в таком виде: заместитель по пространству (еще рабочее название — заместитель по форме (ЖКХ и инфраструктуре), заместитель по содержанию, первый заместитель и управляющий делами.
Мэр Александр Сенкевич анонсировал на конец октября 2021 года кадровые изменения в мэрии. Он также рассказал, что может лишить премий некоторых чиновников, результаты работы которых он назвал неудовлетворительными после открытого аппаратного совещания 27 сентября.
На аппаратном совещании 25 октября он пригрозил увольнением чиновникам мэрии и объявил поиск новых сотрудников.
Также он говорил, что хочет внедрить опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии в Николаеве.
Депутат Николаевского горсовета, член рабочей группы по оптимизации структуры мэрии Станислав Мартиросов считает, что исполнительные органы пытаются забрать себе полномочия депутатского корпуса.
Об этом он сказал, комментируя НикВести представленную в среду чиновниками новую структуру департамента энергоэффективности.
Станислав Мартиросов отметил, что департамент изменил свою структуру, не утвердив это на сессии городского совета, что, по его мнению, нарушает закон.
— Рабочая группа у нас создана «с целью разработки функциональной структуры исполнительных органов Николаевского городского совета; усовершенствования системы и организации их деятельности; обеспечения исполнительными органами Николаевского городского совета собственных самоуправленческих и делегированных полномочий». Создана эта группа была распоряжением Сенкевича в феврале 2021 года. Само название и текст распоряжения подразумевает, что чиновники, депутаты собираются, предлагают, обсуждают структуру численный состав, какие должны быть департаменты и управления, их цели и задачи. Все это приходит к какому-то согласию, после чего по инициативе городского головы, потому что это его прерогатива и исключительное право, он это согласованное, компромиссное или какое-то иное соглашение выносит на сессию, и депутаты его принимают. Потому что это тоже их исключительное право, согласно закону «О местном самоуправлении», — сказал Станислав Мартиросов.
Депутат возмутился, что депутатов просто поставили перед фактом. При этом структура, которую им представили, отличается от указанной как на сайте горсовета, так и на сайте департамента.
— Нам представили новых руководителей новых отелов внутри департамента и начали рассказывать, как они яростно будут экономить электроэнергию. Я не против яростной экономии электроэнергии. Но я захожу на сайт городского совета. Указанная там структура не соответствует тому, что нам представили. Я захожу на сайт департамента, там вообще третья структура. Нас поставили перед фактом. На мой вопрос о том, кто принял такое решение, господин Лазарев говорит, что это распоряжение городского головы и они прошли все согласования. Чьи согласования они прошли? Депутатам эта структура не представлялась, предложение не представлялась. Городской голова и исполнительная ветвь власти стоят на том, что городской совет только утверждает граничную численность и бюджет на содержание. Извините, но в законе четко сказано — структура исполнительных органов, их общая численность. На мой взгляд, да, структуру предлагает городской голова, одобряет ее и принимает решение городской совет. Они сами принимают решение, сами его выполняют и сами его контролируют. В принципе зачем им депутаты и смысла работы в этой группе, если они там занимаются самоудовлетворением, я никакого не вижу, — сказал он.
Станислав Мартиросов добавил, что выделять деньги как на содержание департамента, так и на их проекты, все равно будут депутаты, что должны учитывать и чиновники, принимая решения без их участия. Также он отметил, что когда исполнительная власть перебирает на себя полномочия депутатов — это приводит к перекосу в управлении городом и дисбалансу власти.
— Единственное, есть загвоздка — под эту всю структуру, программы, которые они хотят делать, нужны деньги. А вот тут уже, извините, решения городского совета о бюджете им не избежать. Хотя я понимаю, что с удовольствием они бы это миновали, если была бы возможность, но здесь никакой юрдепартамент не натянет это на голову. Если вы хотите, чтобы это получило одобрение депутатов и на это были выделены деньги, с точки зрения просто принятия решений и работы, нужно нормально вовлекать депутатов. Вы инициируете что-то — не вопрос, вы этим занимаетесь, получаете за это деньги, но привлекайте депутатов к принятию решения. В конце концов, вы можете услышать какие-то предложения, какие-то мысли, это нормально. А вы приходите к депутатам и фактически говорите «нажмите на зеленую кнопку». Вот извините меня — дудки. Это не про ущемленные амбиции, это в принципе неправильно. Потому что у нас в таком случае отсутствует в управлении городом баланс, у нас исполнительная власть берет на себя несвойственные ей полномочия, что ведет к перекосам. Я не знаю, Александр Федорович хочет с Зеленского пример брать? Это путь в никуда, — резюмировал депутат.
Как сообщалось, департамент энергетики Николаевского горсовета изменил свою структуру и «перезагрузил» штат. Новую структуру презентовали в среду, 24 ноября, на заседании рабочей группы. После этого сотрудники департамента энергетики рассказали членам рабочей группы по оптимизации структуры мэрии об уменьшениях выбросов углекислого газа и модернизации системы уличного освещения.
Ранее сообщалось, что за 8 месяцев работы группы, созданной для оптимизации структуры исполнительных органов николаевской мэрии, ее члены так и не смогли определиться с конкретными предложениями. Также Елена Киселева возмутилась, что вместо обсуждения проектов оптимизации структуры и сокращения штата мэрии, рабочая группа обговаривала создание инспекции по парковкам. В новое структурное подразделение, как сообщалось, по плану должно войти 22 сотрудника, а на его содержание в первый год понадобится около 8 миллионов гривен.
Напомним, что главный архитектор Николаева Андрей Цымбал вынес на рассмотрение рабочей группы по оптимизации структуры мэрии проект слияния департамента архитектуры с управлением земресурсов, который не предполагает сокращения ни одной штатной единицы.
При этом 6 мая был обнародован один из проектов реформы мэрии Николаева, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.
Еще один проект в июле предложил депутат Николаевского городского совета Максим Невенчанный — переформатировать структуру заместителей городского головы, оставив ее в таком виде: заместитель по пространству (еще рабочее название — заместитель по форме (ЖКХ и инфраструктуре), заместитель по содержанию, первый заместитель и управляющий делами.
Мэр Александр Сенкевич анонсировал на конец октября 2021 года кадровые изменения в мэрии. Он также рассказал, что может лишить премий некоторых чиновников, результаты работы которых он назвал неудовлетворительными после открытого аппаратного совещания 27 сентября.
На аппаратном совещании 25 октября он пригрозил увольнением чиновникам мэрии и объявил поиск новых сотрудников.
Также он говорил, что хочет внедрить опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии в Николаеве.