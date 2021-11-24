Департамент энергетики Николаевского горсовета изменил свою структуру и «перезагрузил» штат.

Об этом представители департамента рассказали в среду, 24 ноября, на заседании рабочей группы по оптимизации органов исполнительной власти Николаевского горсовета, пишут НикВести.

Вице-мэр Николаева Дмитрий Лазарев, курирующий вопросы энергоэффективности, заявил, что департамент больше не будет выполнять роль «маляров-штукатуров» и «специалистов по замене окон», а начнет работать над реальным развитием сферы.

— Находясь в плановом отпуске, провел большое количество времени в Киеве. Был в Офисе реформ, был в Офисе Президента, был в Министерстве регионального развития и понял для себя одну такую основную мысль — идею о том, что для того, чтобы реализовывать государственные программы, нужно иметь гибкую и зеркально отражающую структуру в органах местного самоуправления. Честно говоря, от роли маляров-штукатуров и специалистов по замене металлопластиковых окон хочется все-таки перейти к энергоэффективности, устойчивому развитию, к тому, для чего собственно и подобные департаменты создавались, — сказал Дмитрий Лазарев.

Директор департамента Владимир Алексеев отметил, что структуру органа не только изменили, но и немного сократили штат.

— Мы разрабатывали ее согласно принятому Верховной Радой в октябре закону об энергоэффективности. Кроме того, недавно мы с мэром и нашими коллегами были в Мариуполе, изучили их опыт в подходе к энергетике и энергоэффективности, и учли это в нашей новой структуре. При этом у нас тот же функционал будет выполнять меньшее количество людей с не меньшей, а надеюсь и большей эффективностью, — сказал Владимир Алексеев.

Директор департамента Владимир Алексеев и вице-мэр Дмитрий Лазарев

В частности, отметил он, был ликвидирован юридический отдел, который дублировал функции юрдепартамента городского совета.

Вместо этого создали технический отдел по координации работы энергопредприятий города. Также расширили сектор энергонадзора — он превратился в отдел эффективного использования природных ресурсов и энергоменеджмента.

Дмитрий Лазарев добавил, что также на 80% обновили штат и в департамент пришли сотрудники с техобразованием — энергетики, тепловики и т.п.

Начальники новых отделов коротко рассказали о своей работе.

Таким образом, отдел закупок и планирования деятельности будет заниматься:

проведением тендерных закупок;

сопровождением правовой деятельности департамента;

проведением мероприятий по освещению деятельности и популяризацией работы департамент;

подготовкой аналитической информации для руководства;

контролем за работой других отделов.

Основными функциями отдела эффективного использования природных ресурсов и энергоменеджмента являются:

реализация на уровне города государственной политики в сфере энергосбережения и энергоэффективности;

разработка предложений по подготовке местного энергетического плана и целевой программы энергоэффективности;

внедрение целей и заданий плана устойчивого развития климата города;

усовершенствование системы энергоменеджмента;

организация и внедрение энергетической сертификации строений;

разработка предложений энергоэффективных мероприятий, контроль за их исполнением и мониторинг результатов.

Отдел по вопросам координации работы энергопредприятий города будет курировать:

взаимодействие со всеми коммунальными и государственными предприятиями в сфере энергоснабжения — тепло, газ, вода, освещение;

взаимодействие с международными грантодателями;

содействие развитию систем отопления и внешнего освещения Николаева.

Напомним, ранее Владимир Алексеев заявил, что департамент энергетики больше не будет иметь окраску политического проекта.

Ранее сообщалось, что один из этапов проекта модернизации сетей теплоснабжения, который Николаевский городской совет реализует совместно с Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО), выходит на финишную прямую – установлено 22 индивидуальных тепловых пункта в зданиях, расположенных в 127 микрорайоне и военном городке.