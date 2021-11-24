Департамент энергетики Николаевского горсовета изменил свою структуру и «перезагрузил» штат.
Об этом представители департамента рассказали в среду, 24 ноября, на заседании рабочей группы по оптимизации органов исполнительной власти Николаевского горсовета, пишут НикВести.
Вице-мэр Николаева Дмитрий Лазарев, курирующий вопросы энергоэффективности, заявил, что департамент больше не будет выполнять роль «маляров-штукатуров» и «специалистов по замене окон», а начнет работать над реальным развитием сферы.
— Находясь в плановом отпуске, провел большое количество времени в Киеве. Был в Офисе реформ, был в Офисе Президента, был в Министерстве регионального развития и понял для себя одну такую основную мысль — идею о том, что для того, чтобы реализовывать государственные программы, нужно иметь гибкую и зеркально отражающую структуру в органах местного самоуправления. Честно говоря, от роли маляров-штукатуров и специалистов по замене металлопластиковых окон хочется все-таки перейти к энергоэффективности, устойчивому развитию, к тому, для чего собственно и подобные департаменты создавались, — сказал Дмитрий Лазарев.
Директор департамента Владимир Алексеев отметил, что структуру органа не только изменили, но и немного сократили штат.
— Мы разрабатывали ее согласно принятому Верховной Радой в октябре закону об энергоэффективности. Кроме того, недавно мы с мэром и нашими коллегами были в Мариуполе, изучили их опыт в подходе к энергетике и энергоэффективности, и учли это в нашей новой структуре. При этом у нас тот же функционал будет выполнять меньшее количество людей с не меньшей, а надеюсь и большей эффективностью, — сказал Владимир Алексеев.
В частности, отметил он, был ликвидирован юридический отдел, который дублировал функции юрдепартамента городского совета.
Вместо этого создали технический отдел по координации работы энергопредприятий города. Также расширили сектор энергонадзора — он превратился в отдел эффективного использования природных ресурсов и энергоменеджмента.
Дмитрий Лазарев добавил, что также на 80% обновили штат и в департамент пришли сотрудники с техобразованием — энергетики, тепловики и т.п.
Начальники новых отделов коротко рассказали о своей работе.
Таким образом, отдел закупок и планирования деятельности будет заниматься:
Основными функциями отдела эффективного использования природных ресурсов и энергоменеджмента являются:
Отдел по вопросам координации работы энергопредприятий города будет курировать:
Напомним, ранее Владимир Алексеев заявил, что департамент энергетики больше не будет иметь окраску политического проекта.
Ранее сообщалось, что один из этапов проекта модернизации сетей теплоснабжения, который Николаевский городской совет реализует совместно с Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО), выходит на финишную прямую – установлено 22 индивидуальных тепловых пункта в зданиях, расположенных в 127 микрорайоне и военном городке.
Департамент энергетики Николаевского горсовета изменил свою структуру и «перезагрузил» штат.
Об этом представители департамента рассказали в среду, 24 ноября, на заседании рабочей группы по оптимизации органов исполнительной власти Николаевского горсовета, пишут НикВести.
Вице-мэр Николаева Дмитрий Лазарев, курирующий вопросы энергоэффективности, заявил, что департамент больше не будет выполнять роль «маляров-штукатуров» и «специалистов по замене окон», а начнет работать над реальным развитием сферы.
— Находясь в плановом отпуске, провел большое количество времени в Киеве. Был в Офисе реформ, был в Офисе Президента, был в Министерстве регионального развития и понял для себя одну такую основную мысль — идею о том, что для того, чтобы реализовывать государственные программы, нужно иметь гибкую и зеркально отражающую структуру в органах местного самоуправления. Честно говоря, от роли маляров-штукатуров и специалистов по замене металлопластиковых окон хочется все-таки перейти к энергоэффективности, устойчивому развитию, к тому, для чего собственно и подобные департаменты создавались, — сказал Дмитрий Лазарев.
Директор департамента Владимир Алексеев отметил, что структуру органа не только изменили, но и немного сократили штат.
— Мы разрабатывали ее согласно принятому Верховной Радой в октябре закону об энергоэффективности. Кроме того, недавно мы с мэром и нашими коллегами были в Мариуполе, изучили их опыт в подходе к энергетике и энергоэффективности, и учли это в нашей новой структуре. При этом у нас тот же функционал будет выполнять меньшее количество людей с не меньшей, а надеюсь и большей эффективностью, — сказал Владимир Алексеев.
В частности, отметил он, был ликвидирован юридический отдел, который дублировал функции юрдепартамента городского совета.
Вместо этого создали технический отдел по координации работы энергопредприятий города. Также расширили сектор энергонадзора — он превратился в отдел эффективного использования природных ресурсов и энергоменеджмента.
Дмитрий Лазарев добавил, что также на 80% обновили штат и в департамент пришли сотрудники с техобразованием — энергетики, тепловики и т.п.
Начальники новых отделов коротко рассказали о своей работе.
Таким образом, отдел закупок и планирования деятельности будет заниматься:
Основными функциями отдела эффективного использования природных ресурсов и энергоменеджмента являются:
Отдел по вопросам координации работы энергопредприятий города будет курировать:
Напомним, ранее Владимир Алексеев заявил, что департамент энергетики больше не будет иметь окраску политического проекта.
Ранее сообщалось, что один из этапов проекта модернизации сетей теплоснабжения, который Николаевский городской совет реализует совместно с Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО), выходит на финишную прямую – установлено 22 индивидуальных тепловых пункта в зданиях, расположенных в 127 микрорайоне и военном городке.