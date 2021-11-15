Руководитель департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета Владимир Алексеев заявил, что вверенное ему подразделение больше не будет иметь окраску политического проекта, а судить о его работе будут по новым инициативам и деятельности.

Об этом он сказал во время заседания инициативной группы, на котором создали общественный совет при департаменте, передает пресс-служба органа.

— В условиях, когда мы стремимся, чтобы общественность воспринимала нас по нашим делам и идеям, а не как политический проект, нам очень важны советы и идеи профессионалов, которые годами делают наш город лучше, не обязательно являясь при этом чиновниками. Кроме того, креативные идеи новой команды департамента, прежде чем попасть на рассмотрение депутатских комиссий и сессии, пройдут дополнительное обсуждение составом общественного совета, — заявил Владимир Алексеев.

Владимир Алексеев также сказал, что и он, и вице-мэр Дмитрий Лазарев инициировали создание общественного совета и возлагают большие надежды на этот консультативный орган.

Отмечается, что установочное заседание общественного совета состоится 15 декабря 2021 года, а за 10 дней до этой даты, 5 декабря, прекращается прием документов. Вся необходимая информация будет опубликована на сайте горсовета в разделе «Общественные советы», а также в СМИ.

Максимальный состав консультативного органа может составлять 35 человек, однако точный количественный состав определяют члены инициативной группы на установочном заседании.

— Если вы чувствуете, что ваши идеи и профессиональные качества могут быть полезны в вопросах энергоэффективности и инноваций, мы ждем ваши документы до 5 декабря 2021 года по адресу: улица Адмиральская, 20, кабинет 315, — добавил он.

Ранее Владимир Алексеев заявил, что департамент приложит максимум усилий, чтобы работы и на объектах социальной сферы, и в жилых домах выполнялись вовремя.

Напомним, в июне уволился предыдущий директор департамента Денис Денисенко. Перед этим он заявлял, что его назначение стало результатом коалиционных договоренностей в Николаевском горсовете.

Денис Денисенко руководил избирательным штабом кандидата от «Слуги народа» Татьяны Домбровской на местных выборах. В конце марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким, отвечая на вопросы корреспондента НикВести, возложил персональную ответственность на главу фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяну Домбровскую за работу Департамента энергоэффективности и дальнейшую реализацию программы «Теплый Николаев».

Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.