За 8 месяцев работы группы, созданной для оптимизации структуры исполнительных органов николаевской мэрии, ее члены так и не смогли определиться с конкретными предложениями.

Об этом шла речь на восьмом заседании группы в среду, 10 ноября, пишут НикВести.

Глава фракции «Европейской солидарности» в горсовете Елена Киселева поинтересовалась у куратора группы, вице-мэра Дмитрия Лазарева о том, есть ли уже понимание, когда исполнительными органами будет предложена модель смены структуры.

Дмитрий Лазарев

— У меня на столе лежит протокол № 7. Это говорит о том, что мы 7 раз собирались. Как мы работали, хорошо или плохо, я не буду давать оценку, потому что она будет негативной. Возможно, это связано с отпускным периодом, ковидом. Хочу сказать, что за эти 7 заседаний мы для себя не определили, какую структуру мы берем за основу: действующую, структуру, презентованную одним депутатом, вторым депутатом. Каждый из нас считает, что он справится этой задачей лучше, чем кто-либо другой. Возможно это так. Давайте мы для себя определимся. Я считаю, что если мы оптимизируем структуру действующую, тогда мы отталкиваемся от нее и идем дальше, — ответил Дмитрий Лазарев.

Он упомянул о поездках чиновников в Мариуполь, отметив, что они туда отправлялись набраться «положительного опыта».

— После этого каждый из нас переваривает свою информацию и свою структуру. Какую мы возьмем за основу и с какой будем работать — не я вам отвечу на этот вопрос. Вы так же 7 раз присутствовали на заседаниях так же, как и я. Я считаю, что это следовало бы сделать ранее, потому что под это должен был быть заложен бюджет следующего года. С учетом двухмесячных кадровых вопросов, согласно КЗоТу, переводов, сокращений. Вопрос риторический «когда?». Вчера, — добавил вице-мэр.

Елена Киселева

На это Елена Киселева ответила, что депутатский корпус не является субъектом разработки новой структуры.

— Это объективная реальность. Нам уже не один раз поставили это на вид, что мы лезем не в свой огород. Все наши какие-то замечания и предложения разбивались о юридический департамент, который говорил «А так нельзя». По большому счету, задача стоит сократить траты на содержание исполнительных органов. Можете 2 тысячи единиц штата сделать, но чтобы затраты на их содержание уменьшились, к примеру, на 20-30% в сравнении с текущим годом. Или убедите нас, почему эти затраты должны остаться на прежнем уровне или вырасти, — сказала Елена Киселева.

Депутат от «Партии Шария» Николай Карцев также согласился, что рабочая группа до сих пор не «родила конкретику».

После этого управляющий делами исполнительного комитета горсовета Андрей Волков рассказал о структуре и работе исполнительных органов в Мариупольском городском совете, куда николаевские чиновники активно катались в командировки перенимать опыт.

Только спустя полтора часа от начала заседания члены рабочей группы все же перешли к рассмотрению конкретных вопросов, а именно — оптимизации Департамента архитектуры и управления земельных ресурсов путем слияния. Однако в итоге, они так и не определились, какой проект структуры можно взять за основу.

Куратор группы Дмитрий Лазарев предложил «сделать паузу». На следующем заседании должны рассмотреть проект по типу Мариупольского горсовета.

Напомним, 6 мая был обнародован один из проектов реформы мэрии Николаева, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

Еще один проект в июле предложил депутат Николаевского городского совета Максим Невенчанный — переформатировать структуру заместителей городского головы, оставив ее в таком виде: заместитель по пространству (еще рабочее название — заместитель по форме (ЖКХ и инфраструктуре), заместитель по содержанию, первый заместитель и управляющий делами.

Мэр Александр Сенкевич анонсировал на конец октября 2021 года кадровые изменения в мэрии. Он также рассказал, что может лишить премий некоторых чиновников, результаты работы которых он назвал неудовлетворительными после открытого аппаратного совещания 27 сентября.

На аппаратном совещании 25 октября он пригрозил увольнением чиновникам мэрии и объявил поиск новых сотрудников.

Также он говорил, что хочет внедрить опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии в Николаеве.

Как известно, рабочая группа для разработки новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева была создана в ноябре 2017 года, ее возглавляла секретарь горсовета Татьяна Казакова. Однако уже через два месяца, в январе 2018 года Татьяна Казакова, которая на тот момент исполняла обязанности городского головы, призналась, что рабочая группа себя не оправдала, и она сама взялась за разработку новой структры исполнительных органов мэрии Николаева.