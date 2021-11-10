Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал вынес на рассмотрение рабочей группы по оптимизации структуры мэрии проект слияния департамента архитектуры с управлением земресурсов, который не предполагает сокращения ни одной штатной единицы.

Об этом шла речь на заседании рабочей группы в среду, 10 ноября, пишут НикВести.

Начальник департамента архитектуры Андрей Цымбал доложил, что согласно проекту оптимизации, в подразделении будут работать 62 человека. При этом общее штатное количество не меняется.

— На сегодняшний день, люди полностью загружены. Функции нам постоянно добавляет законодательство. К сожалению, это так. Это и дачные дома. Ну, фактически скрывать здесь нечего. Предложенная структура не уменьшается. Это честно, как оно есть, — сказал Андрей Цымбал.

Андрей Цымбал

Депутат Елена Киселева возмутилась таким предложением, поскольку он не предполагает сокращения штата.

— То есть было 62 человека, остается 62 человека. Метаморфозы происходят только в том, что у нас создается единый аппарат управления. В «земле» остается 25 человек, в «архитектуре» — 26. Парадигма не меняется, — сказала Елена Киселва.

Она предложила объединить земельное управление и департамент архитектуры, сократив общую штатную численность нового подразделения минимум на 10 человек.

— От перемены мест слагаемых, сумма должна поменяться. В нашем случае. Ваши рассказы, что вам добавили дачные домики критики не выдерживают. Потому что половину полномочий вас забрали. Точно так, как и забрали половину полномочий у земельных ресурсов. Те, что добавили, являются дискуссионными. За пятилетку потрачено кучу денег на некие программные комплексы, нам рассказывали, что это приведет к реальному сокращению человеческих единиц, — добавила она.

В итоге члены рабочей группы поддержали ее предложение и поручили департаменту архитектуры и земуправлению представить новую структуру, включающую сокращение минимум 10 штатных единиц.

— Рассказывать о том, что отдел делопроизводства и бухгалтерского учета должен содержать 17 человек — у вас что маленькое частное предприятие с большим финансовым оборотом? Что у вас 7 человек в бухгалтерии делает и в отделе кадров? Если посмотреть статистику, сколько вы выдаете на-гора иногда бесполезных выводов, и разложить это на количество действий, которые делают ваши сотрудники, то рыдать можно. Поэтому оптимизируйте. Садитесь с земельным управлением и оптимизируйте. Решайте, как сократить 10 человек. Иначе зачем вас объединять? Так и дальше играйтесь. Будете еще пакеты документов искать. Сейчас теряете и по году ищете, будете по три года в пинг-понг играть, — резюмировала депутат.

Ранее сообщалось, что за 8 месяцев работы группы, созданной для оптимизации структуры исполнительных органов николаевской мэрии, ее члены так и не смогли определиться с конкретными предложениями. Также Елена Киселева возмутилась, что вместо обсуждения проектов оптимизации структуры и сокращения штата мэрии, рабочая группа обговаривала создание инспекции по парковкам. В новое структурное подразделение, как сообщалось, по плану должно войти 22 сотрудника, а на его содержание в первый год понадобится около 8 миллионов гривен.

Напомним, 6 мая был обнародован один из проектов реформы мэрии Николаева, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

Еще один проект в июле предложил депутат Николаевского городского совета Максим Невенчанный — переформатировать структуру заместителей городского головы, оставив ее в таком виде: заместитель по пространству (еще рабочее название — заместитель по форме (ЖКХ и инфраструктуре), заместитель по содержанию, первый заместитель и управляющий делами.

Мэр Александр Сенкевич анонсировал на конец октября 2021 года кадровые изменения в мэрии. Он также рассказал, что может лишить премий некоторых чиновников, результаты работы которых он назвал неудовлетворительными после открытого аппаратного совещания 27 сентября.

На аппаратном совещании 25 октября он пригрозил увольнением чиновникам мэрии и объявил поиск новых сотрудников.

Также он говорил, что хочет внедрить опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии в Николаеве.