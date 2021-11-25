Cотрудники департамента энергетики рассказали членам рабочей группы по оптимизации структуры мэрии об уменьшениях выбросов углекислого газа и модернизации системы уличного освещения.

Свою презентацию они показали на заседании рабочей группы в среду, 24 ноября, пишут НикВести.

— Вашему вниманию предлагается просмотреть эффективное энергопотребление и уменьшение выбросов СО 2 на 2022-24 годы, предложенный департаментом энергетики, — обратились в департаменте к членам рабочей группы.

Им рассказали о трех уровнях, на которых внедряется политика по уменьшению выбросов и внедрению энергоэффективных мероприятий — мировом, государственном и местном.

Также рассказали об обязательствах Украины в сфере энергоэффективности на мировой арене, заключенных ею международных соглашениях, сотрудничестве государственных органов в сфере энергоэффективности, обязательствах местных органов власти и с кем сотрудничает Николаев в сфере уменьшения выбросов углекислого газа.

Кроме того, презентовали проект модернизация системы уличного освещения и видеонаблюдения в Николаеве, тратах на электроэнергию образовательными учреждениями, планах по новому освещению на магистральных въездах в город, модернизации систем отопления и горячего водоснабжения, развития альтернативной энергетики.

— Думаю, достаточно сложной терминологии и полезного материала вы уже получили. Не будем обо всех деталях рассказывать, — сказал членам рабочей группы после презентации вице-мэр Дмитрий Лазарев, курирующий направление энергоэффективности.

Дмитрий Лазарев Дмитрий Лазарев

Он добавил, что департамент также планируется заняться развитием индустриальных парков и разработкой энергетической стратегии и безопасности Николаева.

Напомним, что департамент энергетики Николаевского горсовета изменил свою структуру и «перезагрузил» штат.

Ранее сообщалось, что за 8 месяцев работы группы, созданной для оптимизации структуры исполнительных органов николаевской мэрии, ее члены так и не смогли определиться с конкретными предложениями. Также Елена Киселева возмутилась, что вместо обсуждения проектов оптимизации структуры и сокращения штата мэрии, рабочая группа обговаривала создание инспекции по парковкам. В новое структурное подразделение, как сообщалось, по плану должно войти 22 сотрудника, а на его содержание в первый год понадобится около 8 миллионов гривен.

Напомним, что главный архитектор Николаева Андрей Цымбал вынес на рассмотрение рабочей группы по оптимизации структуры мэрии проект слияния департамента архитектуры с управлением земресурсов, который не предполагает сокращения ни одной штатной единицы.

При этом 6 мая был обнародован один из проектов реформы мэрии Николаева, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

Еще один проект в июле предложил депутат Николаевского городского совета Максим Невенчанный — переформатировать структуру заместителей городского головы, оставив ее в таком виде: заместитель по пространству (еще рабочее название — заместитель по форме (ЖКХ и инфраструктуре), заместитель по содержанию, первый заместитель и управляющий делами.

Мэр Александр Сенкевич анонсировал на конец октября 2021 года кадровые изменения в мэрии. Он также рассказал, что может лишить премий некоторых чиновников, результаты работы которых он назвал неудовлетворительными после открытого аппаратного совещания 27 сентября.

На аппаратном совещании 25 октября он пригрозил увольнением чиновникам мэрии и объявил поиск новых сотрудников.

Также он говорил, что хочет внедрить опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии в Николаеве.