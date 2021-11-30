Глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская предлагает повысить стипендию городского головы, которую раз в год выплачивают лучшим студентам города, с 2000-2700 гривен до 3500-5000 гривен.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Татьяна Домбровская отметила, что сумму получаемой стипендии не пересматривали пять лет — с 2016 года.

— В этом году меня как депутата пригласили поработать в конкурсной комиссии, которая определяет, кто станет обладателем стипендии Николаевского городского головы и городского совета для талантливой молодежи. Когда я поинтересовалась, что это такая за стипендия, оказалось, это не ежемесячное поощрение, а всего лишь единоразовая выплата для активных представителей николаевского студенчества и молодежных общественных организаций. И, как выяснилось, сумму получаемой стипендии не пересматривали с 2016 года, то есть уже пять лет. Понимая, что с таким подходом мы молодёжь в городе не удержим, внесла соответствующие предложения в программу «Молодежная политика» для увеличения стипендий с 2000-2700 гривен до 3500-5000 гривен в зависимости от уровня аккредитации вуза, — написала Татьяна Домбровская.

Она признала, что стипендия городского головы — «это всего лишь одно маленькое действие». По мнению Татьяны Домбровской, молодежь Николаева нуждается в системной поддержке их инициатив, мероприятий, проектов и креативных идей.

Ранее Татьяна Домбровская напомнила, что вскоре завершится срок действия ряда важных городских программ. Она потребовала, чтобы чиновники мэрии Николаева как можно скорее представили депутатам проекты новых программ — до принятия бюджета города на 2022 год.