Высший антикоррупционный суд отказал адвокату заместителя городского головы Николаева Сергея Коренева Татьяне Мельник в ходатайстве об изменении ему меры пресечения на личное обязательство.

Такое решение 3 декабря принял следственный судья ВАКС Владимир Воронько.

Согласно решению суда, которое имеется в распоряжении НикВести, судья постановил отказать в ходатайстве и оставить действующую меру пресечения.

Отметим, что 12 августа Сергей Коренев был взят под стражу с возможностью внесения залога. На следующий день он вышел под залог. А 18 октября Высший антикоррупционный суд Украины дал разрешение заместителю городского головы Николаева Сергею Кореневу снять электронный браслет.

Также сообщалось, что Высший антикоррупционный суд продлил до 3 февраля 2022 года срок действия обязательств, возложенных на заместителя городского головы Николаева Сергея Коренева и заместителя директора Департамента ЖКХ Александра Брыжатого по делу о реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Напомним, летом детективы НАБУ задержали подозреваемых в хищении 26 миллионов гривен — директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергея Коренева, его заместителя Александра Брыжатого и директора подрядной фирмы «ПИК-СТРОЙ» Марину Лозовенко. Высший антикоррупционный суд избрал всем троим меру пресечение в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога, однако назначил каждому его разную сумму. В частности, Сергею Кореневу суд определил залог в 3 миллиона 518 тысяч гривен, Александру Брыжатому — в 953 тысячи гривен и Марине Лозовенко — 1 миллион 400 тысяч гривен. Позже, все трое вышли под залог: Сергея Коренева и Александра Брыжатого освободили из-под стражи вечером 13 августа, ранее – под залог вышла Марина Лозовенко.