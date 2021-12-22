Лидер движения «Зе!Жінки» в Николаеве, глава фракции «Слуга народа» в городском совете Татьяна Домбровская рассказала о проделанной за первые полгода работе.

Основными направлениями работы движения «Зе!Жінки» Татьяна Домбровская назвала проблему детского питания в городских школах и проблему домашнего насилия, передает пресс-служба политика.

Татьяна Домбровская напомнила, что присоединилась к команде женского крыла партии «Слуга народа» — «Зе!Жінки» в июле 2021 года. Тогда же состоялись первые координационные встречи движения в Киеве и Николаеве. На встрече николаевская команда «Зе!Жінки» обсудила вопросы правительственной программы «Партнерство Биарриц», а также её имплементацию на Николаевщине.

Указывается также, что ментором городского движения «Зе!Жінки» является народный депутат от «Слуги народа» Елена Мошенец.

За первые полгода работы Татьяна Домбровская инициировала несколько рабочих встреч, на которых команда «Зе!Жінки» обсуждала актуальные проблемы и дальнейшую работу движения на Николаевщине. Одна из таких встреч состоялась 11 октября. Вместе в народными депутатами Еленой Мошенец и Мариной Бардиной она инициировала встречу с мэром Николаева Александром Сенкевичем, на которой они обсудили одно из направлений деятельности движения «Зе!Жінки» — качество питания детей в городских школах.

— Проблема детского питания особенно актуальна сегодня, и не только в Николаеве. Я как мама двоих детей прекрасно понимаю родителей, которые неоднократно жаловались мне. Совместно с коллегой Александром Розумным провели инспекцию по жалобам относительно качества питания детей в школах. Также лично провела инспекцию работы КОПа по организации питания в учебных заведениях, – рассказала Татьяна Домбровская.

Она также поделилась, что в ноябре 2021 года ей уже удалось презентовать первую шведскую линию в школьной столовой на базе Николаевской гимназии №2, где на выбор предлагалось меню от КОПа и авторское меню от Евгения Клопотенко.

Следующим направлением работы Татьяна Домбровская озвучила проблему домашнего насилия. Она рассказала, что под конец 2021 года николаевская команда «Зе!Жінки» вела активную информационную кампанию по этой проблеме.

— Мы работали над организацией тематических мероприятия в рамках мировой акции «16 дней против насилия» совместно с командой «Зе!Жінки». В ноябре мы отсняли и презентовали социальный ролик на тему «Украина без насилия» и приняли участие в манифесте против насилия, – рассказала Татьяна Домбровская.

Лидер «Зе!Жінки» в Николаеве добавила, что 26 ноября по 3 декабря состоялась тематическая выставка, которая была посвящена чрезвычайно важной проблеме домашнего насилия. В этот же период они провели информационную кампанию среди школьников, рассказав им об этой проблеме. В целом, им удалось охватить 13 школ (больше 4 тысяч школьников) и 7 учреждений высшего образования.

После этого николаевская команда «Зе!Жінки» посетили Киев, где каждый регион презентовал финальные результаты проведения акции в Украине.

— В завершении хочу сказать, что первый год моей деятельности был очень насыщенным и продуктивным. Многое было сделано для того, чтобы наш любимый город стал лучше, а люди в нем — счастливее. Останавливаться на достигнутом не буду, так как знаю потенциал нашего города, его жителей и хочу направить все силы на его реализацию, – сказала Татьяна Домбровская.

Ранее сообщалось, что Николаев с рабочим визитом посетила национальный лидер движения «Зе! Жінки» Марина Бардина и менторка Николаевской области Елена Мошенец.