Согласно положению о проведении конкурсного отбора на должность руководителей учреждений охраны здоровья, утверждённого решением Николаевского областного совета 30 апреля 2020 года, назначать и.о. директора «инфекционки» должна была глава облсовета. Однако решением от 16 марта прошлого года, этот пункт был исключен из положения о проведении конкурса на должность руководителя учреждения здравоохранения.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Владимир Тимошин.

— В соответствии с п. 1.3 Положения, конкурс объявляется распоряжением главы областного совета в течении трёх дней с момента появления вакантной должности руководителя учреждения охраны здоровья, — написал изначально Владимир Тимошин, позже исправив публикацию. — Меня поправили и подсказали, что решением от 16.03.2021 года, п. 1.5 Положения исключён. Т.е. как-бы на сегодняшний день действует норма, которой именно Глава ОГА назначает и.о. руководителя. Может быть. Надо изучать всю нормативную базу, — написал Владимир Тимошин.

Как сообщалось, в Николаевской ОГА заявили, что сполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская была назначена законно — на основании положений решения областного совета и постановления Кабмина.

Сотрудники КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» заявили о том, что Николаевская облгосадминистрация не имела права назначать новую руководительницу.

Напомним, 24 декабря, в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний прибыли представители облсовета и ОГА с требованием предоставить доказательства увольнения Светланы Федоровой с должности директора.

В больнице же отметили, что в решении сессии даже не написано, с какого числа Светлану Федорову нужно уволить. Сотрудники центра не имеют на руках контракта, подписанного между Светланой Федоровой и областным советом и не знают, кто вообще имеет право его читать.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Ранее сообщалось, что уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.