Украинские хакеры получили доступ к переписке пророссийского херсонского активиста Кирилла Стремоусова с сотрудником ФСБ и еще одним коллаборантом Виктором Яценко.

Текст переписки приводит нардеп Алексей Гончаренко на своем канале в Telegram.

Он рассказал, что кибер-разведчики раскрыли сепаратистское сообщество в соцсети «Вконтакте». Они «слили» переписку псевдожурналиста Кирилла Стремоусова с сотрудником ФСБ РФ Валерием Солоха и Виктором Яценко.

Судя по переписке, Кирилл Стремоусов долгое время сотрудничает с ФСБ. Одной из главных проблем российской спецслужбы стали проукраинские митинги в Херсонской области, которые они пытаются дискредитировать силами указанного активиста.

— Людей в центр много вышло. Нужно срочно остановить эти митинги, чтоб спокойно работать по Херсону, — пишет Валерий Солоха. — Так там сейчас много наших военных. Пристрелите парочку, они все разбегутся, — отвечает ему Кирилл Стремоусов.

Он также упомянул, что «плотно сотрудничает» с коллегами ФСБ-шника по гуманитарным вопросам. Лидер «Таврия Ньюс» и Валерий Солоха обсудили инсценировку похищения проукраинского активиста в Херсоне, чтобы обвинить его в сотрудничестве с СБУ.

— Виктору Яценко, в свою очередь, ставились задачи по сбору данных относительно херсонских проукраинских активистов, перемещения и мест дислокации военной техники ВС Украины, распространения российской подрывной пропаганды, — добавил Алексей Гончаренко в публикации.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

Вечером 8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

В то же время в некоторых селах Витовского и Баштанского районов из-за боевых действий произошла гуманитарная катастрофа — люди больше недели живут без электричества и газа.