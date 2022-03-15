В ходе контратаки бойцы «Азова», защищающие Мариуполь, убили генерал-майора РФ Олега Митяева, который командовал 150-ой мотострелковой дивизией.

Обегзглавливание целой дивизии подтверждают военнослужащие Украины.

Тело убитого офицера из высшего командного состава РФ предъявили «азовцы». На груди у него оставили споротые генеральские погоны со звездой.

Контрразведка СБУ четыре года назад рассказывала о том, что покойный Митяев под прикрытием командовал боевиками «ДНР», используя фамилию Дыгало (Варавва). Украинские спецслужбы предупреждали, что убитый отличался пьянством и издевательствами над своими подчиненными. Помимо этого, на него легла «грязная» работа по скрытой перевозке тел российских военных, погибших на Донбассе. Официально Кремль это не признавал. В 2016 звание ему присвоили воинское звание генерал-майора.

Со звездами остальных ликвидированных генерал-майоров оккупантов (а их уже 3), у ВСУ накопилось на одно небольшое созвездие.

Ранее сообщалось, что за 12 дней войны с украинским народом оккупанты потеряли двух генералов — это уровень всей первой Чеченской войны. На 16-й день войны украинские военные убили командующего 29-й армией Восточного военного округа генерал-майора Андрея Колесникова.



