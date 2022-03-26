28-летний британец Эйден Аслин служит в Вооруженных Силах Украины в составе Интернационального легиона и записывает видеоролики, в которых призывает западных партнеров спасти оккупированный Мариуполь.

Об этом пишет Daily Mail.

Эйден Аслин служит в Украине уже четыре года. В 2018-м он влюбился в девушку из Николаева, но их свадьба сорвалась из-за вторжения России. Когда это произошло, британский солдат пребывал на Донбассе. Его невеста была вынуждена уехать из Украины, сейчас она находится в Венгрии. Последний раз влюбленные виделись в январе прошлого года.

Время от времени Эйден Аслин записывал короткие видеоролики, в которых докладывал обстановку в Мариуполе — город беспрерывно подвергался обстрелам российских войск. Эйден Аслин просил западных политиков сделать дополнительные шаги для помощи Мариуполю и его жителям.

В частности, он сообщал, что солдаты РФ намеренно наносили ракетные удары по гражданскому населению вместо того, чтобы атаковать военные цели.

— Российские силы продолжают наносить удары по гражданским районам, где нас нет. Я знаю это, потому что сам видел. Я видел, как несколько «Градов» запускали свои ракеты по гражданским районам позади нас. И если эти российские военные настолько хороши, как они говорят, то они точно знали, куда целились, — заявлял британец.

Он не оставил без внимания и трагедию в Драмтеатре Мариуполя, где погибли сотни невинных гражданских.

— Множество погибших. Жертвы каждый день. Вы видели в новостях Мариупольский театр, где люди прятались, думая, что там безопасно. И по нему был нанесен авиаудар, все здание сровняли с землей. Я не знаю, насколько людей волнует то, что я говорю, но если есть американцы или британцы, которых, черт возьми, волнует то дерьмо, которое здесь происходит, тогда давите на своих политиков, чтобы они делали все, что в их силах, потому что авиаудары — самая большая проблема на данный момент. Не потому, что они нацелены на нас, на армию, а потому, что они без разбора нацелены на мирных жителей, — призвал Эйден Аслин.

Как оказалось, он известная персона в Великобритании. Ранее солдат сражался против ИГИЛ в Сирии и был арестован по подозрению в террористических актах, когда вернулся в Великобританию. Однако ему так и не было предъявлено обвинение, и, в конце концов, он отправился путешествовать, когда ему вернули паспорт. Во время своего вояжа он заехал в Украину, где и познакомился со своей возлюбленной.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.