Глава фракции «Партия Шария» в Николаевском городском совете Татьяна Кравчук заявила, что депутаты негативно относятся к войне россии против Украины и всеми силами пытаются помочь мирному населению.

Об этом она рассказала в комментарии «Преступности.НЕТ».

— РФ в 4 утра 24 февраля начала бомбить украинские города ракетами! Какое может быть отношение к войне? Мы сразу заявили, что идет война России против Украины. Наша цель, как депутатов — помогать людям, которые нас избрали. Гибнут МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ, дети, старики. И все мы сейчас обязаны стоять на стороне мира и благополучия Украины. Что мы и делаем! — заявила она.

Также Татьяна Кравчук прокомментировала и то, что оппозиционные партии запретили в Украине на время действия военного положения. По ее мнению, представителей «Партии Шария» избрали украинцы во многих городах и за время их работы они показали, что достойны представлять своего избирателя. В частности, самораспускаться депутаты не собираются.

— Почему мы должны распускаться? Партия Шария не распускается ни в одном совете. Более того, в украинском законодательстве понятия «приостановление деятельности партии» не существует. Есть понятие «запрет партии». Но по этим обвинениям у власти нет никаких доказательств, чему свидетельствуют суды по нам, и экспертизы, которые устанавливают, что ничего мы не нарушали. И никто избранных людьми депутатов отзывать по своему желанию не может, — сообщила она.

Татьяна Кравчук добавила, что несмотря на давление и запугивание депутатов и активистов от их политсилы, они продолжают находится и работать на местах. Об этом свидетельствуют и постоянные фотоотчеты депутатов на страницах в соцсетях.

— Мы реализуем гуманитарные программы, находим и распространяем гуманитарную помощь, помогаем жителям выжить в это ужасное для нас всех время, — прокомментировала глава фракции «Партия Шария».

К тому же, Татьяна Кравчук раскритиковала советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, который 27 февраля в эфире телеканала Рада заявил о том, что депутаты и активисты партии Шария могли быть привлечены к нанесению меток для российских войск. Татьяна Кравчук заверила, что это лживая и бездоказательная информация, поэтому потребовала извинений от Вадима Денисенко.

Ранее депутат Николаевского городского совета Артем Ильюк заявил, что после решения СНБО о запрете деятельности партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», одноименной фракции в горсовете, которую он возглавлял, больше не существует, ни де-факто, ни де-юре.