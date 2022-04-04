Ведущий CNN со ссылкой на представителей правительства США заявил, что страны НАТО передадут Украине танки Т-72 в «ближайшие дни».

— США помогут облегчить переброску танков союзников по НАТО в Украину, по словам высокопоставленных чиновников США. Мне сказали, что это будут танки Т-72 советских времен, которые эксплуатируются украинскими военными, и которые будут доставлены «в течение нескольких дней, а не недель», — написал журналист Джим Шутто.

По данным The Warzone, многие танки Т-72, которыми располагают страны-участницы НАТО в Европе, находятся в резерве и активно заменяются более мощными и современными западными танками.

В частности, такие танки стоят на вооружении Болгарии, Чехии, Польши, Венгрии и Словакии.

Большинство из них — экспортная советская версия T-72M. В сухопутных войсках РФ преимущественно используют модернизированные танки T-72B3 с улучшенной броней, системами управления огнем и самозащиты.

Наиболее вероятно, что поставщиком танков для Украины станет Польша, у которой есть около 400 моделей T-72M1s. Поляки также располагают около 200 танками PT-91, разработанными на базе Т-72, которые имеют улучшенную цифровую систему управления огнем, запатентованную динамическую защиту (ERA) и улучшенную силовую установку.

Второй член НАТО с наибольшим количеством танков Т-72 — Болгария, резерв которой составляет около 250 единиц такой техники.

Страны НАТО в Восточной Европе планируют заменить советские танки на немецкие модели Leopard 2, а также американские M1 Abrams.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.