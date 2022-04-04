Европейский Союз обвинил российские власти в совершении зверств на уже освобожденных территориях в Киевской области, ранее находившихся под контролем российских оккупационных войск.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в понедельник, сделанном от имени всего Евросоюза, сообщает «Европейская правда».

В заявлении сказано, что ЕС решительно осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами в ряде оккупированных украинских городов, которые сейчас освобождены.

— Убедительные изображения большого количества погибших и жертв среди мирного населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры показывают настоящее лицо жестокой захватнической войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа. Массовые убийства в городе Буча и других городах Украины будут внесены в список зверств, совершенных на европейской земле. Российские власти отвечают за эти преступления, совершенные во время фактического контроля над этим районом. Они подпадают под действие международного права оккупации, – говорится в заявлении.

ЕС убежден, что виновники этих военных преступлений и других серьезных нарушений, а также ответственные должностные лица и военные руководители будут привлечены к ответственности.

Европейский Союз поддерживает все меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права в Украине со стороны Вооруженных сил РФ, добавляется в заявлении.

— В частности, мы полностью поддерживаем начатое прокурором МКС расследование военных преступлений и преступлений против человечности, а также работу Комиссии по расследованию УВКПЧ. ЕС оказывает помощь Генеральному прокурору Украины и гражданскому обществу в сборе и сохранении улик военных преступлений, – заявил Жозеп Боррель.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.