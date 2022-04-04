Россия будет держаться за временно захваченные Херсонскую и часть Запорожской области до последнего, чтобы разрушить Украину изнутри.

Об этом рассказал милитари-аналитик Сергей Грабский на телеканале «Настоящее время».

Эксперт заключил, что российские войска придется выбивать из всех территорий, откуда они еще не сбежали.

— Я согласен с тем, что Россия не уйдет со всех территорий, которые она сейчас заняла. В отдельных районах она будет сохранять болевые точки и в нужные моменты отвлекать на них наши ресурсы. Это типичная военная тактика. Тут ничего нового нет <...> Сомневаюсь, что они их полностью покинут. На правом берегу Днепра, на территории Киевской области, у них нет возможности задержаться. Но на левом, особенно в Черниговской области, есть все основания для этого <...> Они сейчас будут сосредотачивать ударный кулак на Донбассе, чтобы, как они уже заявляли, «освободить» территории Донецкой и Луганской «республик». Но они ни в коем случае не оставят южные регионы. Это их оперативно-стратегическая задача – закрепиться за этих землях и продолжать давление на Киев. Стратегическая задача не изменилась: уничтожить Украину как государство, поставить в Киеве свой марионеточный режим. Пока условия будут позволять, они будут следовать этой стратегической задаче, — рассказал Сергей Грабский.

Он подчеркнул, что Россия находится в очень уязвимом положении на юге Украины. ВСУ получив наступательные виды вооружения, смогут воспользоваться преимуществом на местности,

— Сегодня украинская армия, кроме тревожащих ударов и попыток уменьшить расстояние между собой и морем, пока сделать ничего не может. Но в будущем эта кишка, которая сейчас существует от перешейков Крымского полуострова и до Мариуполя, может быть перерезана в нескольких местах. Там достаточно уязвимая зона. Когда Украине поставят больше наступательного вооружения, ситуация изменится. Российская группировка будет раздроблена, отрезана от снабжения и уничтожена по частям <...> США уже выделили $1 600 миллионов. На 300 миллионов обозначены основные позиции. Британцы всерьез рассматривают поставку Украине дальнобойной артиллерии, противоракетных и противотанковых комплексов, наступательных противокорабельных ракет. Сейчас вопрос в основном стоит в обеспечении противовоздушной обороны. Если говорить о наступлении, без надежного прикрытия с воздуха перемещение любых бронетанковых или механизированных колонн в наше время обречено на провал, — костантировал аналитик.

Сергей Грабский отметил, что удар по Бердянскому порту серьезно навредил планам РФ затеять генеральную битву на Востоке Украины.

— Удар по Бердянскому порту уничтожил практически половину десантных средств для перевозки российского личного состава. Поставка вооружения и боевой техники прекратились, логистика значительно усложнилась. Теперь россиянам приходится тянуть ее аж из Крыма. Это первый фактор. Второй фактор — Украина перебрасывает на усиление дополнительные мобилизованные подразделения, прошедшие курс подготовки. Мы имеем достаточно серьезное присутствие российских бронетанковых и механизированных подразделений, серьезное сосредоточение авиации. Но и Украина сейчас насыщена именно тактическими противотанковыми и противовоздушными средствами. Сегодня объявили, что совершенно новое противовоздушное средство, предоставленное Великобританией, уничтожило первый вертолет. Защиты от него практически нет. Если за один месяц Россия потеряла примерно пять авиационных полков, то в дальнейшем потери могут быть просто несопоставимы, — подытожил специалист по военному делу.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.