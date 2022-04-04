Кабинет министров внес изменения в правила пересечения государственной границы в период действия военного положения для людей с инвалидностью.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Изменения были внесены постановлениями от 29 марта № 383 и от 1 апреля № 399.
Так, люди с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу при наличии одного из этих документов:
Пересечение государственной границы может осуществлять:
В то же время последнюю категорию могут сопровождать работники учреждения ухода, не состоящие на военном или специальном учете, или работники, состоящие на военном или специальном учете из расчета один работник на 50 человек с инвалидностью и нуждающихся в уходе.
Сопровождение детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины может осуществляться матерью или родителем, опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями, осуществляющими такое сопровождение, при наличии удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи.
Сопровождение детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины также может осуществляться бабушкой, дедом, совершеннолетним братом, сестрой, мачехой, отчимом с учетом их принадлежности к перечню категорий лиц, освобожденных от военной службы и мобилизации, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связи.
Правительство также определило, что люди с инвалидностью I группы и дети с инвалидностью имеют первоочередное право на прохождение контроля в пунктах пропуска через госграницу. Вместе с указанными лицами в приоритетном порядке могут следовать те, кто их сопровождают (не более двух человек).
Кроме того, выезд за пределы Украины людей и детей с инвалидностью или нуждающихся в постоянном уходе вместе с сопровождающим лицом может осуществляться не более одного раза со времени введения военного положения.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу.
Днем 3 апреля и утром 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области.
Кабинет министров внес изменения в правила пересечения государственной границы в период действия военного положения для людей с инвалидностью.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Изменения были внесены постановлениями от 29 марта № 383 и от 1 апреля № 399.
Так, люди с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу при наличии одного из этих документов:
Пересечение государственной границы может осуществлять:
В то же время последнюю категорию могут сопровождать работники учреждения ухода, не состоящие на военном или специальном учете, или работники, состоящие на военном или специальном учете из расчета один работник на 50 человек с инвалидностью и нуждающихся в уходе.
Сопровождение детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины может осуществляться матерью или родителем, опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями, осуществляющими такое сопровождение, при наличии удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи.
Сопровождение детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины также может осуществляться бабушкой, дедом, совершеннолетним братом, сестрой, мачехой, отчимом с учетом их принадлежности к перечню категорий лиц, освобожденных от военной службы и мобилизации, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связи.
Правительство также определило, что люди с инвалидностью I группы и дети с инвалидностью имеют первоочередное право на прохождение контроля в пунктах пропуска через госграницу. Вместе с указанными лицами в приоритетном порядке могут следовать те, кто их сопровождают (не более двух человек).
Кроме того, выезд за пределы Украины людей и детей с инвалидностью или нуждающихся в постоянном уходе вместе с сопровождающим лицом может осуществляться не более одного раза со времени введения военного положения.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу.
Днем 3 апреля и утром 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области.