Кабинет министров внес изменения в правила пересечения государственной границы в период действия военного положения для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Изменения были внесены постановлениями от 29 марта № 383 и от 1 апреля № 399.

Так, люди с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу при наличии одного из этих документов:

справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией;

удостоверения, подтверждающего соответствующий статус;

пенсионного удостоверения;

удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи;

справки для получения льгот человеком с инвалидностью, не имеющим права на пенсию или социальную помощь.

Пересечение государственной границы может осуществлять:

человек с инвалидностью I или II группы — в сопровождении одного или обоих родителей, на содержании которых находится такой человек; супруги/супруга, совершеннолетних сына/дочери, их супруги/супруга (при наличии документов, подтверждающих родственные связи и инвалидность);

человек с инвалидностью I или II группы или другой человек, нуждающийся в постоянном уходе, — в сопровождении постоянного ухаживающего;

человек с инвалидностью, которого суд признал недееспособным, — в сопровождении его опекуна; если опекуна не назначили, то в сопровождении одного из совершеннолетних членов семьи;

люди с инвалидностью или другие люди, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие в учреждениях и получающие социальные услуги стационарного ухода, паллиативного ухода.

В то же время последнюю категорию могут сопровождать работники учреждения ухода, не состоящие на военном или специальном учете, или работники, состоящие на военном или специальном учете из расчета один работник на 50 человек с инвалидностью и нуждающихся в уходе.

Сопровождение детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины может осуществляться матерью или родителем, опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями, осуществляющими такое сопровождение, при наличии удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи.

Сопровождение детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины также может осуществляться бабушкой, дедом, совершеннолетним братом, сестрой, мачехой, отчимом с учетом их принадлежности к перечню категорий лиц, освобожденных от военной службы и мобилизации, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связи.

Правительство также определило, что люди с инвалидностью I группы и дети с инвалидностью имеют первоочередное право на прохождение контроля в пунктах пропуска через госграницу. Вместе с указанными лицами в приоритетном порядке могут следовать те, кто их сопровождают (не более двух человек).

Кроме того, выезд за пределы Украины людей и детей с инвалидностью или нуждающихся в постоянном уходе вместе с сопровождающим лицом может осуществляться не более одного раза со времени введения военного положения.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.