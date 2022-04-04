Как и все мировые СМИ, польские издания также прокомментировали кадры из Бучи. Они убеждены, что после такого Владимир Путин прекращает быть полноценной стороной переговоров, приближаясь к статусу обвиняемого в преступлениях против человечности.

Об этом информирует RMF24.

СМИ Польши фиксируют, что своими военными преступлениями Россия отрезает всякий путь к малейше конструктивным переговорам.

— После бойни в Буче конфликт вступил в фазу исключительного варварства. В такой ситуации агрессор перестает быть партнером по переговорам и становится ответчиком на скамейке подсудимых в трибунале в Гааге, — акцентируют польские журналисты.

Они добавляют, что активней всего в сложившейся ситуации Украине помогает Великобритания, президент которой солидаризировался с Киевом.

— Пока Великобритания безвозмездно предоставила Украине 6 тысяч ракет, 4 тысячи противотанковых и зенитных установок. Сейчас речь идет о ракетах, топящих корабли, которые могут обстреливать Одессу. Британская помощь на этом не заканчивается. Британские подержанные автомобили пробиваются на передовую. Это благодаря фонду, созданному известным украинским актером Сергеем Притулой. Подержанные автомобили, импортированные с островов, стоят дешевле, чем в Европе. Ездят защитники Украины с британскими регистрационными номерами, с рулем справа. Но во время войны это не имеет ни малейшего значения, — заключает редакция RMF24.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.