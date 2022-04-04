Улица Бучи. Фото: Михаил Палинчак / Reuters

Авторитетный европейский журнал Der Spiegel показал своим читателям фотоподтверждения геноцида украинцев, устроенного россиянами в Буче, и затребовал еще больше помогать Украине до полной победы над захватчиками.

Колонку написал журналист Матье фон Рор.

Автор отмечает, что в Европе не осталось место для серой морали. Желающие отсидеться в углу и снова начать дружить с Россией больше не имеют права диктовать условия. Общество обязано увидеть Бучу, залитую кровью украинцев.

— Настало время проснуться тем в Германии, кто все еще верит, что эта война — лишь временное раздражение, и надеются после того, как она закончится восстановить статус-кво. Кто-то из тех, кто так думает, сидит в редакциях, на профессорских должностях, в Бундестаге, кто-то в правительстве. Некоторые из них очень надеются, что Украина как можно скорее проиграет, а еще лучше: сдастся, чтобы все могло вернуться на круги своя. Но возврата к прежнему состоянию не будет. Не с Россией, не с Европой и уж точно не с Украиной. Это должно быть понятно после снимков из Бучи: в северной окраине Киева массы мирных жителей, по-видимому, были расстреляны без разбора российскими войсками на улице, у некоторых из них еще были с собой покупки на велосипедах, некоторые были расстреляны с завязаными руками. И это целые братские могилы были найдены в пригородах Киева, — описывает он реальность.

Журналист напоминает относительно молодым читателям, что в последний раз с подобными зверствами коллективная Европа сталкивалась в расколенной Югославии.

— Это военные преступления ошеломляющих масштабов. Это варварство, подобное тому, которое в последний раз наблюдалось в Европе во время балканских войн. Варварство, которое никогда не должно повториться в Европе. Российские солдаты теперь совершают их в Украине на наших глазах: бесспорно, даже если российский режим, как всегда, пытается их нагло отрицать. Пример Бучи теперь показывает, что означает российская атака: солдаты Путина не только напали на суверенную страну, они не только обстреливают жилые кварталы из тяжелой артиллерии — нет, они еще и расстреливают мирных жителей на улице. Такие зверства происходят не только в северных пригородах Киева. В отчете Хьюман Райтс Вотч перечислены жестокие военные преступления России на территории Украины, в том числе душераздирающие сообщения о массовом сексуальном насилии и изнасиловании женщин российскими солдатами. Правда также включает в себя массовые грабежи квартир солдатами, которые вывозят награбленное из страны и продают его вразнос. Первоначальные сообщения были сосредоточены на том, что путинские солдаты были отправлены на войну без предупреждения, невежественными и плохо экипированными. Но, как оказалось, многие из них быстро стали преступниками. По-другому и не скажешь: армия Владимира Путина — это банда грабителей, насильников и убийц, оснащенная тяжелой военной техникой, — делает вывод автор.

По словам Матье фон Рора, Европа должна быть готова к тому, что Россия творила геноцид по всем оккупированным территориям.

— Вот почему вы должны быть готовы сейчас: то, что произошло в Буче, произойдет и в других местах. Скоро следует ожидать новых страшных известий из Чернигова и Изюма, из Мариуполя и из Донбасса. Потому что то, что Владимир Путин хотел бы назвать «спецоперацией», — это ужасающая кампания, которая принесет смерть и разорение стране и ее народу, которые прежде жили в мире, большинство из которых мечтало о европейском будущем <...> Если Путин пойдет на войну с Украиной, то он может сделать то же самое с Прибалтикой, с Молдавией или с Польшей — тогда война скоро будет гораздо ближе. Мы должны остановить Путина, потому что его преступная война направлена против нашей жизни самоопределения и свободы в Европе. Сам Путин заявил о своих претензиях на власть над другими восточноевропейскими странами еще до начала войны: он хочет уничтожить процветающую и мирную Европу, возникшую после 1989 года. Владимир Путин — разжигатель войны, от которого мы должны защищать свою жизнь и свою свободу. Это в наших интересах, — приводит он аргумент.

В заключение колонки журналист требует от граждан ЕС и политиков союза наращивать темпы помощи для Украины, поставляя ей тяжелое вооружение.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.