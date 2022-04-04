Грабя украинские дома и квартиры, российские солдаты затем сбывают плоды мародерства в соседней Беларуси.

Об этом информирует Радыё Свабода.

Больше всего оккупанты пытаются рекламировать среди местных краденный в Украине сахарный песок.

— Торговля с их стороны началась еще до того, как они прибыли в Украину. Русские продавали местным жителям соки и консервы. Если они сейчас вернутся из Украины, то будут таскать много сумок и сумок. Что там, я не знаю. Активно продается украинский сахар. Мешок стоит 65 рублей за 50 килограммов. Продавался возле шиномонтажа на Минской улице. Кто-то взял, — отметил источник журналистов.

Помимо продуктов, захватчики уносят из украинских домов ковры и садовый инструментарий. Замечали у них и ворованный велосипеды со скутерами, которые они надеются отправить домой.

— Отбирают сигареты, энергетики, трусы, носки — всех грабят. Не вступайте в разговоры. Их техника стоит на нашей автобазе, прямо перед полевым госпиталем. Сказали, что уедут 29 марта. Потом что-то изменилось, теперь говорят, что 7 апреля выйдут из Наровли, — добавил беларус.

Также в локальных соцсетях россияне пытаются по-быстрому сторговать награбленную технику, выручив за нее наличную валюту.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.