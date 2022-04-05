Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что союзники должны договориться о новой мощной волне санкций против России после того, как стало известно о преступлениях российских войск в побывавших под оккупацией городах.

Об этом она заявила в Варшаве на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, пишет «Европейская правда».

Лиз Трасс отметила, что позже этой недели состоится встреча министров иностранных дел Группы семи и стран-членов НАТО, и там обсудят дальнейшие действия.

— Мы должны объявить новую мощную волну санкций. Реальность такова, что в Россию все еще поступают деньги с Запада, поддерживающие военную машину Путина. Это должно прекратиться, – подчеркнула Лиз Трасс.

По её словам, речь может идти о закрытии портов для российских кораблей, новых санкциях против банков и компаний, важных для российской экономики.

— Это факт, что жесткие действия – единственный подход, который может сработать. Это нужно, чтобы Путин проиграл в Украине, чтобы мы увидели полный отвод российских войск, чтобы Украина имела лучшую переговорную позицию. Не может быть и речи о снятии санкций, пока войска Путина остаются в Украине и над Европой нависает угроза российской агрессии. Сначала нужно, чтобы Путин отвел войска, чтобы Украина полностью восстановила территориальную целостность, чтобы Россия больше не была способна на новую агрессию. Нужен план восстановления Украины и привлечения виновных к ответственности в Международном уголовном суде, – подчеркнула глава МИД.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.