По мере продвижения и тщательного осмотра освобожденных территорий Украины документируюся новые военные преступления, творимые россиянами. На трассе из Житомира в Киев подтверждено уже 29 убитых. Количество верифицированных жертв The Insider сказал глава Дмитровки Тарас Дидич. Людей, которые пытались проехать по трассе, убивали и сжигали. Первыми на месте трагедии побывали украинские журналисты, в частности, фотограф издания «Бабель». Голова поселка Дмитровка, находящегося возле этой трассы, рассказал, что больше всего убийств россияне совершили между селами Мила и Мрия, буквально 25 километров не доезжая до Киева. Правоохранители смогли установить смерть 29 человек. На одном из видео заметно, как машина едет по дороге впереди черного автомобиля. Затем первая машина останавливается, человек за рулем выскакивает, поднимая руки вверх, гляди на российский бронетранспортер впереди. Экипажу техники РФ на записи все равно кого убивать и они сознательно расстреливают водителя.

— Я не был свидетелем убийства, я был свидетелем уже последствий. Мы видели, что там натворили. 29 тел есть точно, сколько еще — сейчас сложно сказать, учитывая, что некоторых там сжигали. Учитывая, что там еще не все разминировано, то я не знаю, что происходит вокруг. Убийства начались с 7 марта и продолжались до конца марта. Большая часть людей погибла в начале, когда многие еще не знали, что там происходит и продолжали ехать. Последняя семья — муж с женой — ехали в последние дни марта, их ранили, но они выжили. Многие не знали, что происходит, когда дали гуманитарный коридор, они думали, что там можно проехать, они не увидели, что колонна повернула прямо перед нашим городом, поехали прямо и попали там под обстрел. Остались живые, хотя и оба ранены. Там стояли танки и БМП, их расстреливали из автоматов, пулеметов, сжигали. Я не знаю, почему они это сделали. Это ненависть, я по-другому не могу это объяснить, — заявил Тарас Дидич.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.