Спутниковые снимки по технологии Maxar показали, что российские солдаты убивали мирное население Бучи еще в период с 11 марта, тем самым опровергнув все заявления Миноброны РФ.

Об этом пишет The New York Times.

Американская газета намеренно в срочном порядке разоблачила российский фейк о том, что мирных жителей Бучи убили после того, как солдаты РФ оступили из города.

— Когда на выходных появились изображения тел погибших мирных жителей, лежащих на улицах Бучи — у некоторых со связанными руками, у некоторых с огнестрельными ранениями в голову — Минобороны России отрицало свою причастность. В сообщении в Telegram в воскресенье министерство предположило, что тела были недавно выброшены на улицы после того, как «все российские подразделения полностью ушли из Бучи» примерно 30 марта. Россия заявила, что изображения были «очередным розыгрышем», и призвала к экстренному совещанию Совета Безопасности ООН по поводу того, что она назвала «провокациями украинских радикалов» в Буче. Но обзор видео и спутниковых снимков The Times показывает, что многие мирные жители были убиты более трех недель назад, когда российские военные контролировали город, — отмечают журналисты.

На снимках Maxar видно, что с 11 марта по улице Яблонской в Буче лежали тела убитых мирных жителей. При этом у них могут быть различные версии следствия. Кого-то убило осколком возле велосипеда, другие лежали у машин.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.