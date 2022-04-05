Двухпартийная группа конгрессменов США обратилась в понедельник к президенту США Джо Байдену с призывом увеличить военную помощь для защиты украинского народа от российского вторжения.

Как передает Укринформ, об этом говорится в письме, размещенном на веб-странице одного из конгрессменов.

Среди подписавшихся, в частности, члены комитетов Палаты представителей по вооруженным силам, разведке и иностранным делам.

Инициаторами обращения стали демократы Энди Ким, Джейсон Кроу, а также республиканец Питер Мэйджер.

В письме изложены конкретные нужды украинских вооруженных сил и подразделений территориальной обороны.

В частности, Украина просит предоставить ракеты класса «земля-воздух» большой дальности, истребители, противокорабельное вооружение, зенитные комплексы Stinger, противотанковые «Джавелины», беспилотники с большой дальностью полета, радары.

Конгрессмены прокомментировали обращение изданию Insider New Jersey.

— У нас есть возможность сильно повлиять на ситуацию, помогая украинскому народу защититься от вторжения путина. Украинское руководство просит мир помочь, и мы чувствуем, что Соединенные Штаты должны действовать. Мы призываем президента Байдена прислушаться к украинскому руководству и оказать поддержку, о которой оно и украинский народ просят мир, — отметил Энди Ким.

Кроу, в свою очередь, отметил, что «борьба Украины за свободу и демократию – это та борьба, которую она должна выиграть».

— Украинцы смогут победить, но им понадобится больше поддержки в ближайшие месяцы. Вот почему я призываю своих коллег просить об усилении военной поддержки наших украинских братьев и сестер. Это переломный момент в битве за демократию, и мы должны победить, — добавил конгрессмен.

По словам Питера Мейджера, США готовы помочь украинским военным сохранять мощь в воздухе, на суше и на море.

— Администрация Байдена должна действовать сейчас, чтобы поддержать усилия Украины по борьбе с путиным и его военными, — отметил он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.