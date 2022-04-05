Международный трейдер Trafigura предлагает нефть российской марки Urals с поставкой 20-24 апреля с рекордным дисконтом в минус 34,8 доллара за баррель к бенчмарку Dated Brent.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Platts, передает ЭП.

Предыдущий максимальный дисконт в марте в минус 31,35 доллара за баррель предлагал в марте нефтетрейдер Litasco.

18 марта агентство Argus сообщило, что скидка на российскую нефть в Северо-Западной Европе увеличилась до минус 30,2 доллара за баррель. В тот же день Международное энергетическое агентство спрогнозировало сокращение экспорта российской нефти и нефтепродуктов с апреля на 3 млн баррелей в сутки.

Аналитики связывают сильный дисконт на Urals с резким падением спроса на нефть этой марки. Европейские покупатели опасаются усиления санкций, которые принимают США, Великобритания и ЕС против России в связи с войной в Украине, и предпочитают покупать альтернативные сорта нефти – Forties и Johan Sverdrup.

Резкое удорожание морских перевозок нефти из портов России и повышение ставок страхования, а также отказ некоторых банков открывать аккредитивы на покупку российской нефти также оказывают давление на Urals.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.