Глава областной военной администрации Виталий Ким предупредил, что в Николаеве распространяют ложную информацию о том, что российские войска уже находятся на подступах к городу.

Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

Губернатор сообщил, что в соцсетях «разгоняют» старую аудиозапись, где он говорит о каких-то танках в городе.

— Это запись из моего кабинета, которого больше не существует, месячной давности или больше, когда они действительно чуть-чуть нападали. Мы контролируем заход-выход, понимаем, сколько единиц техники (врага, —прим.) Их там 15-20. Идут ожесточенные бои. Но ни о каких сотнях речи не идет. И команда захватить Николаев за три дня — тупой разгон, чтобы люди паниковали. И обстрелы эти, чтобы люди паниковали, — пояснил Виталий Ким.

Глава ОВА добавил, что не возражает против отъезда горожан, если у них есть такая возможность, однако просит не паниковать.

— Смотрите на вещи реально, анализируйте. Вчера было 90% информации: «из Снигиревки идут 300 танков», «там тысяча людей». Да они бы пешком уже дошли бы сюда, если бы могли. Их на подступах даже нет. Ребят, давайте мыслить рационально, враг пользуется эмоциональностью, — добавил он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.