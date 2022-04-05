Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отношения с Венгрией и заявил, что не считает возможным блокирование Будапештом вступления Украины в Евросоюз.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

— Каков бы ни был лидер у того или иного государства, все равно он должен слушать народ, который его избрал. Все равно он не может проводить исключительно свою политику, как бы он ни хотел. Так же и Венгрия, это их право, это их выбор. Они выбрали для себя премьер-министра. Я хотел найти с ним отношения, это правда. Я сам звонил несколько раз, я приглашал его на встречу, я предлагал встречу у него. Он боялся, это было еще до выборов... Он боится влияния РФ на его государство, это влияние есть. Другое дело, нравится ему это влияние или не нравится, это его личное. Но тем не менее, народ в Будапеште выходил на площадь, мы видели десятки тысяч человек. Мне понятно, как они относятся к украинцам, уверен, положительно. Поэтому, думаю, как-нибудь будем жить. Союзника официального у нас в Будапеште и не было, — заявил президент. — сказал президент, комментируя выборы в Венгрии и победу пророссийского премьер-министра Виктора Орбана.

При этом Зеленский считает, что Венгрия не будет блокировать вступление Украины в ЕС.

— Мне кажется, что ему придется выбирать между Россией и остальным миром. Он блокировал вступление в НАТО и будет блокировать, но не все от него зависит... А второе - это ЕС. Венгрия может быть одним из трех государств, которые могут блокировать или не поддерживать вступление Украины в ЕС. Считаю, он этого не будет делать, потому что это открытая поддержка России полностью. Больше ничего нам от него не нужно, — сказал он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.