Европейская комиссия вскоре запустит новый мощный механизм для сокращения финансирования Венгрии за подрыв стандартов верховенства права в блоке.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет «Европейская правда» со ссылкой на западные СМИ.

Объявление было сделано через два дня после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выиграл четвертый срок подряд на выборах.

Фон дер Ляйен сказала, что ее команда проинформировала Венгрию о своем решении во вторник после изучения ответов Будапешта на неофициальное письмо, которое Комиссия отправила в ноябре прошлого года с просьбой предоставить информацию об опасениях в отношении верховенства закона.

В течение нескольких лет различные институты ЕС тщетно пытались использовать существующие меры, чтобы образумить Венгрию. Комиссия неоднократно привлекала Венгрию в Суд ЕС из-за ее противоречивых действий, но Виктор Орбан продолжал консолидировать власть. В 2018 году Европейский парламент инициировал процедуру по статье 7 — крайний шаг, который может привести к потере страной права голоса, — но процесс застопорился.

Под давлением разочарованных правительств западных стран ЕС и членов Европейского парламента, которые жаловались на то, что правительства, пренебрегающие демократическими нормами, злоупотребляют средствами налогоплательщиков ЕС, в конце 2020 года блок создал новый механизм, который позволяет блоку сокращать финансирование ЕС для стран-членов, где нарушения верховенства закона влияют или могут повлиять на бюджет ЕС «достаточно прямым образом».

Но в соответствии с политическим соглашением, достигнутым между лидерами ЕС, Комиссия согласилась отложить развертывание до тех пор, пока Венгрия и Польша не оспорят законность нового механизма в Суде ЕС.

В конце концов, в феврале суд дал законный зеленый свет механизму, но Комиссия решила подождать, пока не закончатся выборы в Венгрии.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.