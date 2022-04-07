Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины, заявляя об оскорбительных украинских заявлениях в отношении позиции Будапешта по поводу войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет «Украинская правда».

Он заявил, что результаты выборов в воскресенье показали поддержку позиции правительства, выступающего против энергетических санкций и не допускающего транзит оружия через территорию Венгрии.

— Мы понимаем, что у украинцев был бы другой интерес, даже не спорим с ними: интересы украинского народа и интересы венгерского народа на первом месте. Однако нельзя не сказать об одном: никто не может позволить себе оценивать демократическое решение венгерского народа!, – сообщил Петер Сийярто.

Он добавил, что «заявления об установлении тоталитарных режимов, соучастии в войне и сожаления по поводу волеизъявления венгерского народа неприемлемы».

— Украинским лидерам пора прекратить свои оскорбления в адрес Венгрии и признать волю венгерского народа, – добавил глава МИД Венгрии.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем выступлении после выборов назвал украинского президента среди тех, кто якобы мешал повторному избранию его партии.

Президент Владимир Зеленский считает, что премьер-министр Венгрии сейчас «заиграет» с Россией, однако ему придется избрать между РФ и другим миром.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что после переизбрания на пост премьер-министра Виктора Орбана Венгрия будет усиливать дружбу с РФ и призвала не допустить построения тоталитарного режима в соседней стране.

В МИД Украины заявили, что с уважением воспринимают волеизъявление венгерского народа на парламентских выборах, добавив, что у Виктора Орбана нет оснований утверждать, что на пути к победе на выборах ему пришлось бороться с президентом Украины.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.