Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что не подбирает выражения, когда говорит о России, поскольку после полномасштабного вторжения на территорию Украины 24 февраля речи о полутонах идти не может.

Об этом мэр Александр Сенкевич рассказал в интервью НикВести.

Мэр заявил, что после полномасштабного вторжения на территорию Украины городские и областные власти понимают и открыто говорят о том, что российские войска – это оккупанты и убийцы.

— Я думаю, что все понимают, и я, и Виталий Ким, мы понимаем, что сегодня после 24 февраля не может быть полутонов. «А вдруг», «а может надо себе что-то подстелить», «войска российские сюда зайдут, а мы будем такие типо лояльные». Нет. После 24 февраля, я думаю, многие очнулись. Мы видим по составу городского совета предыдущего и сегодняшнего, что в Николаеве достаточно большое количество людей было, которые лояльно относились к пророссийским партиям, а следовательно и к этой пророссийской риторике. И сегодня можно сказать о том, что эти люди, наверное, прозрели. Потому что одно дело любить Россию, которая находится вон там, а другое – любить российских оккупантов, которые приходят и уничтожают наших мирных жителей. Я не вижу здесь полутонов. И я, и Виталий Александрович, мы откроенно говорим: Они оккупанты, они убийцы. И если кто-то не верил, то последние события в освобожденной Буче и других городах-сателлитах Киева показывают, что они ведут себя, как варвары. Есть мировые правила ведения войны, которые описывают, как нужно вести себя с гражданскими людьми. Они просто издевались, стреляли в людей, которые просто пытались уйти из города, просто ехали на велосипеде и так далее. Они не будут жалеть украинцев. Это геноцид украинского народа. И я говорю об этом открыто, – сказал Александр Сенкевич.

Городской голова убеждён, что российские оккупанты не пожалеют ни его, ни губернатора Виталия Кима, если у них будет такая возможность: «И я уверен, что они не пожалеют ни меня, ни Кима, если у них будет такая возможность».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.