Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что сегодняшняя эвакуация людей из города – это опция.

Об этом мэр Александр Сенкевич сказал в интервью НикВести.

Отвечая на вопрос журналиста, как правильно трактовать то, что мэр призывает николаевцев покидать город, а губернатор Виталий Ким акцентирует внимание, что на въезд в город очередь из машин, Александр Сенкевич ответил, что сегодня в Николаеве нет тотальной эвакуации, но если у людей есть возможность уехать из города – лучше воспользоваться ею.

— Мои слова с первого дня эвакуации людей.. Вы знаете о том, что наши зеленые автобусы, которые ездили в городе и занимались перевозками людей, сегодня работают на эвакуацию людей из города. В Фейсбуке и моем Телеграмм-канале, и в Инстаграмме есть ссылка, по которой люди могут зайти, заполнить анкету и быть эвакуированными из города. Нет сегодня тотальной эвакуации из города. Но всем, кто желает, мы даем такую возможность. Люди заполняют форму, с ними созваниваются из колл-центра, и они уезжают из города в направлении Одессы и далее на Западную Украину либо за границу, – сказал Александр Сенкевич.

Он отметил, что в Николаеве сегодня небезопасно, поскольку российские оккупанты продолжают хаотично обстреливать город.

— Это опция. Дело в том, что сегодняшние ежедневные события в Николаеве говорят о том, что обстрелы происходят неизвестно когда. И если человек может находиться в безопасности или находиться в месте обстрела, который происходит хаотично, то ему, наверное, лучше находиться в безопасности. Но каждый принимает решение самостоятельно. Мы даем возможность эвакуироваться из города. Но решение должен принимать каждый человек: своим транспортом или нашим, – добавил городской голова.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.