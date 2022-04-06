Через месяц российской экономики придется объявить о дефолте из-за неспособности выплатить обязательства по долгам.

К таким выводам пришел отдел экономики службы Би-би-си.

Иностранные банки в соответствие с санкциями ЕС и США отказали Минфину РФ в исполнении поручения на выплату дохода по российским облигациям. Запад не собирается принимать оплату долгов в рублях.

— Фактически России теперь грозит дефолт. Обычно после того, как страна или компания не смогла выплатить обязательства по взятым долгам, то им дается период длиной один месяц, чтобы провести платеж или найти деньги на него. В данном случае возможно, например, получение отдельного разрешения на проведение конкретного платежа. Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что в случае, если оплата не пройдет, то выплаты по долгам минфин переведет в рубли. Но вряд ли такой способ понравится западным кредиторам. Если минфин не найдет способа оплатить купоны, то дефолт России, таким образом, настанет 4 мая, — заключают в BBC.

В службе новостей объсняют, что новости о дефолте серьезно ударят по курсу рублям и рынкам, однако кардинальным образом на решения российской власти не повлияют.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.