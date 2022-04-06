Гуманитарный хаб под руководством народного депутата, главы Ассоциации футбола Николаевской области Александра Пасичного отправит детей из Николаева в западные регионы Украины.

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Он отметил, что в Николаеве сегодня слаженно работает команда, которая занимается обороной всей области. В частности, военный губернатор Виталий Ким, мэр Александр Сенкевич, народные депутаты Александр Гайду и Александр Пасичный, который также является главой областной ассоциации футбола, секретарь горсовета Дмитрий Фалько, а также бывший глава ОГА Вадим Мериков.

— Прифронтовой, непокоренный Город-герой Николаев, который мы посетили с первым вице-президентом УАФ Вадимом Костюченко. Каждый день здесь раздаются взрывы российских ракет, одна из которых практически разрушила здание областной военной администрации. Но российским оркам сложно понять, что сила Украины не в зданиях, а в уникальных людях. Именно такая команда Николаевщины, которая сейчас руководит обороной региона, – написал Андрей Павелко.

Во время визита в город он обсудил работу гуманитарного хаба УАФ Николаева, который уже работает под руководством Александра Пасичного.

— Первое, что замечаешь в общении с этими отважными людьми, – прекрасное командное взаимодействие и единство. Фашистские ракеты и пули против этого бессильны. Обсудили работу гуманитарного хаба УАФ Николаева, который уже функционирует под руководством Александра Пасичного и его первого заместителя Александра Балакина, и новые возможности для сотрудничества с местными властями. В первую очередь в оказании помощи выехавшим в Николаев жителям Херсонщины и медикам, а также эвакуации воспитанников футбольных школ города в более безопасные западные области. С возможностью дальнейшего выезда за границу в футбольные академии наших европейских партнеров, – сообщил он.

Андрей Павелко добавил, что гуманитарный хаб будет перевозит детей из Николаева в безопасные западные области Украины.

— Это касается юных футболистов одной из крупнейших в Украине школ – СДЮШОР «Николаев», которая насчитывает около 800 воспитанников. Первая группа николаевских детей отправится в Румынию завтра утром. Сейчас местный гуманитарный хаб, организацию работы которого и всю логистику взял на себя Александр Пасичный, планирует отправку местных малышей в западные области Украины, где они будут в безопасности и окружены заботой. Координационный центр УАФ, ранее уже наладивший работу гуманитарных хабов в Ужгороде, Львове, Киеве, Днепре, Харькове и Запорожье, будет этому всячески помогать. Храбрость и устойчивость Николаева и его защитников вдохновляет. Город-герой! Слава Героям! Слава Украине!, – рассказал он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.