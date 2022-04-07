Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким считает, что его видеообращения в начале войны, развязанной Россией против Украины, помогли поднять боевой дух населения области.

Об этом он рассказать в интервью НикВести.

Виталий Ким констатировал, что уже меньше выходит в эфир, поскольку бытует мнение, что это может провоцировать врага на новые атаки на Николаев.

— Я меньше выхожу в эфир, меньше провоцирую и т.д. Отношение мое не поменялось и меняться к ним (оккупантам, — прим.) не будет. Дело в том, что на первом этапе войны, когда все отступали и непонятно, что было, то именно это дух (видеообращения Виталия Кима, — прим.) позволил охотникам, теробороне, многим людям, которые были в Баштанке, Снигиревке, Вознесенске атаковать, выходить их (оккупантов, — прим.) долбить. Это помогло на том этапе войны, партизанском, который был в начале. Сейчас она (война, — прим.) другая, поэтому я так себя вел, —сказал Виталий Ким.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.