Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Китая продолжают выполнять действующие российские нефтяные контракты, но избегают новых.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 6 собственных источников.

В издании отметили, что, несмотря на скидки, компании прислушиваются к призывам Пекина быть осторожными, ведь Запад усиливает санкции против России из-за нападения на Украину.

В частности, Sinopec, крупнейший нефтепереработчик Азии, CNOOC, PetroChina и Sinochem, пока не закупают новые грузы российской нефти для поставок в мае.

По информации Reuters, китайские государственные фирмы не хотят, чтобы их деятельность, в том числе покупки дополнительных объемов нефти, рассматривалась как открытая поддержка Москвы.

— Государственные предприятия осторожны, поскольку их действия могут быть расценены как действия китайского правительства. Ни одно из них не хочет быть выделенным как покупатель российской нефти, — заявил источник.

Источники ожидают, что китайские госкомпании будут в дальнейшем выполнять свои долгосрочные и существующие контракты на российскую нефть, но избегать новых спотовых соглашений.

Кроме того, Reuters стало известно, что Unipec, торговое подразделение Sinopec и ведущий покупатель российской нефти, в течение последних недель предупреждал свои глобальные команды на внутренних встречах о рисках работы с нефтью РФ.

— Сообщения и тон понятны — контроль рисков и соблюдение требований стоят выше прибыли, — передал один из источников.

По словам другого источника, Sinopec уже сталкивается с проблемами при оплате российской нефти даже по старым соглашениям. Государственные банки избегают рисков и пытаются сократить финансирование нефтяных соглашений с Россией.

Reuters также отметил, что Китай является крупнейшим в мире импортером нефти и основным покупателем российской нефти. До войны в Украине поставки РФ составляли 15% от всего нефтяного импорта Китая.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.