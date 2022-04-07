Мэр Каховки Виталий Немерец вынужденно выехал из города после того, как отказался сотрудничать с оккупантами. Вместе с семьей он перебрался на подконтрольную ВСУ территорию.

Об этом сообщают в Каховской городской территориальной громаде.

Решение уехать объясняет тем, что его жизни и жизни семьи угрожала опасность.

— Считаю, что от мёртвого мэра или мэра где-то в подвале пользы громаде нет, — написал Виталий Немерец.

В то же время он заверил, что продолжит работать, даже физически не находясь в Каховке.

— Устранить с должности или принять мою отставку могут только большинство депутатов городского совета на легитимной сессии. Все остальное — филькина грамота, — подчеркнул городской голова.

В настоящее время Каховка временно оккупирована. Местные жители регулярно выходили на акции протестов, однако, например, 3 апреля людей разгоняли стрельбой.

А 1 апреля стало известно, что оккупационные войска поручили руководить захваченной Каховкой нескольким коллаборантам. Объяснили это тем, что законная украинская власть якобы бы не справляется со своими обязанностями.

Чиновникам горисполкома предлагали сотрудничество с коллаборантами, в противном случае угрожали увольнением. Однако законные власти города сотрудничать с оккупантами отказались.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.