Столкнувшись с перспективой того, что война в Украине будет долгой и утомительной, страны НАТО расходятся о том, как лучше действовать на следующем ее этапе.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает The New York Times.

Центральноевропейские страны, такие как Польша и страны Балтии, хотят полного разрыва с Москвой и попыток поставить Россию на колени, заявили два высокопоставленных западных чиновника. Они переживают, что все, что Россия может представить в качестве победы, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности.

Но другие страны полагают, что Россию невозможно легко покорить и что исход войны, вероятно, будет беспорядочным — изнурительным прекращением огня, чем громкой победой. По словам чиновников, такие страны как Франция, Германия и Турция хотят поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях, совершенных его войсками.

Министры иностранных дел стран НАТО, которые встретились на этой неделе, чтобы обсудить, как помочь Украине, соглашаются в одном важном вопросе: война еще далека от завершения и военные преступления продолжатся, несмотря на уход российских войск из Северной Украины.

— Москва не отказывается от своих амбиций по отношению к Украине. Сейчас мы видим значительный уход от Киева для перегруппировки, перевооружения и пополнения запасов. И они смещают свой фокус на восток, — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На это, как считают чиновники, понадобится несколько недель, поскольку российские войска возвращаются в Беларусь для пополнения и реорганизации, а затем должны пробраться со своим оборудованием через Россию к востоку Украины.

Как отмечается, даже если война закончится новой линией столкновения между российскими и украинскими силами, НАТО стремится работать с Киевом, чтобы сделать Украину непереваримой для России, как сказал высокопоставленный западный чиновник. Дело в том, чтобы вооружить и научить украинцев так хорошо, чтобы Путин не хотел повторять попытки захватить Украину, отметил он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.