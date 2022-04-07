Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о конце эпохи взаимодействия НАТО и России, а также призвала партнеров усилить санкции против РФ и предоставить Украине оружие, чтобы гарантировать поражение путина.

Об этом министр заявила во время ужина с главами МИД стран НАТО в Брюсселе, как цитируют Evening Standard и CNN.

— Основополагающий акт Россия-НАТО мертв. Пора отказаться от устаревшего подхода к обращению с Россией, — сказала Лиз Трасс.

Акт был подписан в 1997 году — согласно ему, НАТО и Россия не считают друг друга противниками. Но Лиз Трасс отметила, что необходим новый подход к европейской безопасности. Также она подчеркнула, что НАТО не может допустить «вакуума безопасности» на восточных границах альянса, и стоит переосмыслить поддержку стран, попавших в сеть российского влияния. Речь идет о Грузии, Молдове, Швеции и Финляндии.

Трасс предостерегла от чрезмерных ожиданий от отвода российских войск от Киева и севера Украины, поскольку силы России перегруппируют в восточных регионах. Кроме того, появляются детали преступлений российских войск в Буче и других ранее оккупированных городах Киевской области.

Министр призывает Запад быть более решительным и усилить поддержку Украины — в частности, предоставить стране оружие, а против России вводить новые санкции.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.