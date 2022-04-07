В Министерстве обороны США не знают, как долго будет длиться война России против Украины, но верят, что Украина может победить и отстоять свой суверенитет.

Об этом сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге, комментируя мнение, что война будет продолжительной.

— Я не думаю, что кто-то знает наверняка, если война не будет прекращена с помощью дипломатии, как долго она может продолжаться. Это невозможно знать. Я бы сказал вам, что это может закончиться сегодня. Это могло бы закончиться сегодня, если бы Путин поступил правильно и добросовестно сел с украинцами за стол переговоров, вывел все свои войска, отправил их домой и уважал украинский суверенитет. Очевидно, он выбирает другой путь. Он собирается переориентировать свои усилия на восточную часть страны – ту часть страны, где он, его войска и его частные военные наемники уже 8 лет нарушают суверенитет Украины. Тот факт, что он собирается сконцентрироваться в меньшей географической области, безусловно, дает возможность того, что насилие продолжится. В этой части Украины оно может даже усилиться. И поскольку мы ожидаем, что украинцы будут продолжать сражаться за эту территорию, которая принадлежит им, и они борются за нее уже 8 лет, это может продлить конфликт дольше, чем кто-либо хочет, чтобы он длился. Но вы не можете полностью предсказать это, – сказал Джон Кирби.

Он отметил, что когда бы и как бы ни закончилась война, понадобится еще время на восстановление Украины – и международное сообщество захочет поучаствовать в этом.

Представитель Пентагона уточнил, что, даже если война будет долгой, это не значит, что Украина не может победить.

— Конечно, они (украинцы, – прим.) могут победить. И если вы посмотрите на то, что они смогли сделать до сих пор: Путин не достиг ничего из своих стратегических целей в Украине. Он не взял Киев. Он не сверг правительство. Он не убрал Украину как национальное государство. На самом деле, он взял под свой контроль только небольшое количество населенных пунктов. И даже не они были теми, за кем он действительно охотился. Вы знаете: Мариуполь до сих пор не взят. Он (Путин, – прим.) вывел свои войска из Киева. Он вывел свои войска из Чернигова. Харьков не взяли. На юге Николаев не взяли. Я думаю, доказательства – в результатах, которые вы видите каждый день. Украинцы мужественно борются за свою страну. И они отказали Путину во многих его стратегических целях. Так что, безусловно, они могут победить, – сказал Джон Кирби.

Он подчеркнул, что в Украине не должно быть войны – и «Путин может покончить с этим сегодня».

Цель США, по его словам, – в том, чтобы убедиться, что Украина может продолжать защищать себя, пока продолжаются дипломатические усилия.

— Второстепенная цель состоит в том, чтобы убедиться, что мы можем укрепить восточный фланг НАТО, чтобы мы могли сдерживать любую агрессию, любую потенциальную агрессию со стороны России и Путина, – добавил Джон Кирби.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.